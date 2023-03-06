«Барса» увеличила отрыв от «Реала», Азмун разыгрался перед встречей с Черчесовым, у Мхитаряна опять победный гол
Испания: минимализм по-каталонски
Получивший в прошлом туре уже пятую желтую карточку и дисквалифицированный Хави накануне иронизировал, заметив: «Барселона» — самое сложное место работы в мире. Вы побеждаете «Реал» на его поле, но успех называют неубедительным из-за низкого процента владения мячом. Вы всегда должны побеждать уверенно».
Между тем к матчу с «Валенсией», где со скамейки игрой сине-гранатовых руководил ассистент главного тренера — его брат Оскар Эрнандес, в состав каталонцев не вернулись ни Левандовски, ни Педри, ни Дембеле, а Гави отбывал дисквалификацию. Но это не мешало, когда Бускетс забросил мяч в штрафную, и там допустивший ошибку Мамардашвили подарил гол Рафинье.
Получился резкий контраст с неосторожным пасом Феррана Торреса к своим воротам, после которого Тер Штеген выбил мяч на ногу сопернику. На счастье хозяев Самуэл Лино растерялся от такого подарка и пробил намного выше ворот, а при неудачном выносе защитника свой родной клуб не смог огорчить Мориба. Все это держало «Барсу» в напряжении и оставляло шансы «летучим мышам».
В данный сценарий вписывался и промах не реализовавшего пенальти в начале второго тайма Торреса. К этому добавилось попадание Фати в штангу, а потом интригу усилил Кунде. Француз так неудачно сбросил мяч головой, что Араухо пришлось срывать выход один на один ценой красной карточки. Так что в оставшееся время «Барсе», как и на «Сантьяго Бернабеу», пришлось работать на результат. Получилось идеально. Пусть и не зрелищно.
Но это тот случай, когда судить победителей глупо. Рекордные для турнира восемь побед со счетом 1:0 — это не минимализм, а четкая нацеленность на результат. То, что в итоге должно привести к чемпионскому титулу.
Непросто пришлось и «Реалу», который словно выполнил голевую норму на месяц вперед во время разгрома «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Без дисквалифицированного Модрича мадридцы либо не могли удивить Браво, как в случае с ударом Бензема с прострела не слишком яркого в этот вечер Винисиуса Жуниора. Либо промахивались, как Дани Себальос или Родриго, ухитрившийся пробить выше с линии площади ворот.
ВАР тоже работал не в пользу «Королевского клуба». Но какие могут быть вопросы, если фол на Винисиусе случился в сантиметрах от линии штрафной, а гол Бензема со штрафного пришлось отменить, так как траекторию удара подкорректировал контакт мяча с рукой находившегося перед «стенкой» Рюдигера? И в принципе сложно сетовать на невезение, если сами гости не пропустили только из-за невероятной реакции Куртуа, остановившего атаку Борхи Иглесиаса. Минус девять очков от «Барсы» — это почти приговор чемпионской интриге.
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Италия: Моуринью обошел «Милан»
«Интер» реабилитировался за поражение от «Болоньи», а также решил свои стратегические задачи. Во-первых, оторвался от проигравших в субботу земляков из «Милана». Во-вторых, сдвинул на третью строчку «Лацио», который открыл тур победой над казавшимся неуязвимым «Наполи».
Показательно, что во второй раз за три последних тура победным для «нерадзурри» стал гол Мхитаряна. В этом раз армянский полузащитник выстрелил в верхний угол после умной передачи Бареллы. Важнейшую роль в этой атаке сыграл и здорово зацепившийся за мяч Лаутаро Мартинес. И вполне заслуженно аргентинец поставил в игре точку, в касание пробив с передачи Дюмфриса.
Трудно и даже невозможно поверить, что «Ювентус» благодаря поданной апелляции вернет отобранные у него за финансовые махинации 15 очков. Но Массимилиано Аллегри верит в лучшее и находит мотивацию для своей команды. Даже в серии А, хотя в текущей ситуации более оправданным видится акцент на Кубке Италии и Лиге Европы. Например, за последнее время «бьянконери» записали себе в актив победу над «Лацио».
А вот на вторую римскую команду сил не хватило. Или скорее к важной игре хорошо подготовился Жозе Моуринью, выбравший схему без чистых форвардов и сделавший ставку в атаке на бывшего туринца Дибалу. План Особенного, впрочем, мог сломаться из-за травмы Манчини уже на первых минутах. Казалось, замена защитника неизбежна, однако он не только остался на поле, но и в начале второго тайма поставил Щенсны в тупик ударом с дальней дистанции.
Германия: яркая ничья на радость конкурентам
Матч — а особенно его первый тайм — не разочаровал тех, кто просто хотел понаблюдать за интересной игрой. Однако с точки зрения результата довольными были только конкуренты «Вольфсбурга» и «Айнтрахта». Для «волков» теперь пределом мечтаний остается место в еврокубковой шестерке, тогда как «орлы» упустили возможность сократить отставание от замыкающего лигочемпионскую четверку «Лейпцига» до одного очка.
Отметить же хотелось то, с чего все началось. Речь о просчете Траппа, проводившего 224-й матч в воротах «орлов» и сравнявшегося с показателями Ули Штайна. Голкипер, которому осталось всего десяток игр до повторения клубного вратарского рекорда, побежал страховать защитников и не смог опередить Мармуша. Этот эпизод заслуживает внимания из-за того, что момент получился пограничным, и в комнате ВАР по европейским меркам линии чертили неприлично долго.
Если Андрей Лунев остается вторым номером «Байера» даже на фоне периодически случающихся ошибок Градецки, то другой экс-зенитовец — Азмун — изменил отношение к себе. Сейчас даже трудно поверить, что в январе все прочили иранцу расставание с Леверкузеном. Однако он остался и забил во втором матче подряд, положив начало разгрому только выбравшейся из зоны вылета «Герты» Сандро Шварца. В этой игре Азмун в борьбе с защитником замкнул прострел Фримпонга, и если он действительно поймал кураж, у Станислава Черчесова появился дополнительный повод для головной боли перед встречами с «Байером» в Лиге Европы.
Франция: «Марсель» оторвался от команды Головина
Ничьи «Ланса» и «Монако» стали подарком для «Марселя», который в Ренне продлил рекордную для чемпионатов «большой пятерки» серию выездных побед до семи матчей. В который уже раз у марсельцев решающим оказался гол защитника, что позволило оторваться от ближайших преследователей на четыре очка. Это принципиальный момент, так как второе место дает пропуск в групповой раунд Лиги чемпионов, а с третьего, где сейчас находится команда Александра Головина, придется пробиваться туда через квалификацию.
Статистика дня
7:0 самая крупная победа «Ливерпуля» над «МЮ». Предыдущий рекорд (7:1) держался с 1895 года.
10 очков, набранных «Анже» после 26 туров, худший на данном отрезке результат с момента переход лиги 1 на трехочковую систему.
12 мячей забили в текущем голландском чемпионате головой футболисты «Спарты». Роттердамцы сравнялись по данному показателю с рекордсменом турнира ПСВ.
36 (24+12) результативных баллов с начала прошлого сезона в АПЛ и чемпионшипе заработал нападающий «Ноттингема» Джонсон. Во всех английских лигах среди игроков не старше 21 года валлиец уступает только звезде «Арсеналу» Сака (37).
400 матчей в австрийской бундеслиге провел защитник «Зальцбурга» и сборной Австрии Ульмер.