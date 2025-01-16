«Барса» дала огня в Кубке Испании, «Арсенал» выиграл дерби, «ПСЖ» устроил нервотрепку с клубом пятого дивизиона

Главные события среды в европейском футболе.

Англия: «Ньюкасл» в топ-4

Попав под пресс атак «сорок», «Вулверхэмптон» продержался более получаса исключительно благодаря своему голкиперу Жозе Са. Однако португальца все же заставил капитулировать неудержимый Исак, чья голевая серия в чемпионате достигла восьми матчей. Это третий результат в истории АПЛ и, судя по форме шведа, он вполне может замахнуться на рекорд отличавшегося на протяжении 11 туров Варди. Для начала же требуется догнать Руда ван Нистелроя (10 игр).

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В среду Исак стал главной движущей силой «Ньюкасла» и оказался причастен ко всем голам. Второй забил сам, после чего ассистировал Гордону. Команда Эдди Хау довела свою победную серию до восьми туров, и логично, что «сороки» оставили за спиной продолжающие спотыкаться с незавидной регулярностью «Манчестер Сити» и «Челси». Это принесло место в лигочемпионской четверке, которая на данный момент выглядит наполовину сенсационной. Наверное, даже самые сумасшедшие прогнозисты не предсказывали, что там в середине сезона окажутся «Ньюкасл» и «Ноттингем». А ведь в трех очках от топ-4 еще и «Астон Вилла», испортившая Дэвиду Мойесу возвращение в «Эвертон» (1:0).

Футболисты «Арсенала» вышли на построение в футболках с девятым номером и фамилией Габриэла Жезуса, который не сыграет в нынешнем сезоне из-за разрыва крестообразных связок. А бразилец точно не помешал бы, так как его одноклубникам долго не удавалось чем-то удивить Кински. Разве что Хаверц едва не накрыл чеха прессингом, но тот сам все исправил. И уж точно новичку «Тоттенхэма» поначалу не требовалось творить чудеса. То ли дело Райа, который потащил удар в упор после первого толкового выпада гостей в середине тайма. Возможно, испанец выручил бы и в эпизоде, когда вылетевший из штрафной мяч подкараулил Сон Хын Мин, но удар корейца сильно осложнил рикошет.

А свой первый гол в Англии — после сухарей с «Ливерпулем» в Кубке лиги (1:0) и в Кубке страны — Кински пропустил после углового. Очевидной ошибки не допустил, но, столкнувшись со своим же защитником, вратарь уже не мог перекрыть угол, куда переправил мяч Габриэл Магальянс. Точнее, случился рикошет от Соланке, что сделало миссию голкипера невыполнимой. А вот удар Троссара в дальний угол после отбора в центре поля не выглядел неберущимся. Зато стал победным. «Канониры» в пятый раз смогли выиграть у принципиального соперника оба матча в одном сезоне АПЛ, и второй раз это произошло при Микеле Артете. Больше, само собой, у Арсена Венгера (3). Ну а в таблице «Арсенал» вышел на второе место. До «Ливерпуля» четыре очка, только красные провели на матч меньше.

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Испания: разминка для фаворитов

Выиграв Суперкубок Испании, «Барселона» легко переключилась на кубковый турнир и словно продолжила матч с «Реалом». По крайней мере, стартовый штурм получился таким же мощным, а забить удалось гораздо раньше. Красивая комбинация с завершающим пасом Дани Ольмо под удар Гави (он не праздновал мяч воспитавшему его клубу) была разыграна, как по нотам. Собственно, то же самое можно было сказать и о второй результативной атаке, когда Кунде остроумно пропустил мяч на Ямаля и помчался в штрафную под передачу одноклубника. Ламин исполнил ее столь тонко, что для второго гола за «Барсу» Кунде оставалось просто попасть в дальний угол.

После трех домашних поражений в ла лиге сине-гранатовые разом извинились за те неудачи, предложив яркое зрелище, которое можно сравнить с блюдом для гурманов. Или даже целым пиром, потому что каждый гол заслуживал отдельного восхищения. В прошлый раз в Кубке Испании «Бетис» так громили в 2011 году и тоже в столице Каталонии. Тогда в составе «Барсы» блистали сделавший хет-трик Месси, Иньеста и Хави. Сейчас — те, кого считают их наследниками. И, при всем восхищении Ямалем, нельзя не отметить Ольмо, который формально заменял Левандовски на острие атаки. У гостей же счет размочил Витор Роке, которому «Барса» с помпой покупала в Бразилии, но указала на дверь во многом по экономическим причинам.

Не испытывал серьезных проблем на пути в четвертьфинал и выигравший первый круг чемпионата «Атлетико». Особого внимания заслуживает успех Серлота, который с учетом всех турниров забил 10 мячей. Таким образом, в распоряжении Диего Симеоне самая эффективная атака в Испании. Только в составе «матрасников» сразу три футболиста демонстрируют двузначную результативность. Кроме Серлота это довершивший разгром «Эльче» Хулиан Альварес (14 голов) и Гризманн (12).

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Италия: парадоксы нерадзурри

«Интер» — больше не теневой единоличный лидер серии А. Чемпионы на радость «Наполи», у которого есть перевес в три очка, оступились в одном из двух отложенных матчей. Хотя казалось, что команда Симоне Индзаги здорово завелась после досадного гола Кастро (ему помог рикошет). Особенно впечатлила атака, в которой Тюрам из центрального круга дотащил мяч до штрафной и пяткой оставил его под удар Димарко, а на добивании отличился другой латераль — Дюмфрис.

В добавленное к первому тайму время Федерико еще и вырезал классную передачу на Лаутаро Мартинеса, однако гола капитана не хватило для победы. В итоге Димарко, крайне неудачно сыгравший головой у своих ворот, стал одним из виновников спасительного для «Болоньи» гола. В результатах нерадзурри поражает статистика пропущенных мячей. С одной стороны, миланцы установили рекорд, не пропуская на протяжении восьми гостевых матчей. Вместе с тем дома им пришлось достать мяч из сетки своих ворот 12 раз. Это уже больше, чем за весь прошлый сезон!

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Германия: беспощадная «Бавария»

«Бавария» по итогам тура сохранила четырехочковый отрыв от «Байера», а «Хоффенхайм» выглядел в Мюнхене обреченной жертвой. Создалось даже ощущение, что команда Венсана Компани со стартовым свистком начала атаку, которая продолжалась до тех пор, пока Рафаэл Геррейру не пропустил мяч под удар открывшему счет Сане. А вскоре португальский защитник сам удвоил преимущество, после чего интерес вызывали разве что итоговые цифры на табло. Они оказались крайне неприятными для голкипера «Хоффенхайма» и сборной Германии Бауманна, который вошел в пятерку лучших вратарей по числу матчей в бундеслиге (478). Не пощадил его и Кейн, который готов замахнуться на еще один рекорд. Харри с момента дебюта в Германии реализовал 12 пенальти подряд, а лучшей пока остается серия из 15 безупречных подходов к точке.

Атакующий потенциал «Лейпцига» существенно повысился с выздоровлением Чави Симонса. Свое возвращение он отметил голевым дублем против «Вердера» (4:2), а в Штутгарте голландец обеспечил «быкам» перевес по итогам первого тайма, отдав пас в штрафную на открывшего счет Шешко. Правда, во второй половине швабы за десять минут перевернули игру, закрутив интригу вокруг борьбы за места в первой четверке. На данный момент ее замыкает «Лейпциг», а «Штутгарт» отстает от поверженного соперника на одно очко. И ведь совсем рядом «Майнц», «Вольфсбург» и «Фрайбург», который находится на восьмой строчке на дистанции одной победы от топ-4.

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Франция: в двух минутах от сенсации

Луис Энрике удивил, доверив место в воротах в Кубке Франции не герою предыдущего раунда Матвею Сафонову, а еще не игравшему в нынешнем сезоне испанцу Арнау Тенасу. Он не появлялся на поле с победного финала Олимпиады-2024, и ухитрился пропустить быстрый гол от представителя пятого французского дивизиона. Таких казусов с «ПСЖ» не случалось с более 30 лет: в феврале 1994 года столичная команда позволила повести в счете выступавшему тогда в шестой лиге «Авиону».

С кем не бывает? Примерно таким был в тот момент ход мыслей абсолютного большинства болельщиков. Тем более, к перерыву «ПСЖ» отыгрался, а потом вышел вперед после удара Дуэ. Однако хозяева ухитрились устроить французскому гегемону нервотрепку, сделав счет 2:2. До сенсационной серии пенальти не хватило считанных минут, а избежать позора парижским звездам помог Барколя. Вингер, которому теперь предстоит конкурировать с Кварацхелией, наконец-то забил первый мяч с начала ноября.

Статистика дня

2-й раз в своей истории в 1/8 финала Кубка Франции вышел выступающий в четвертом дивизионе «Стад Бриошен». Прошлый успех датируется 1966 годом.

8 мячей забил в дерби Северного Лондона нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Кореец уступает по числу точных ударов в играх с «Арсеналом» только бывшему одноклубнику Кейну.

36 лет исполнилось голкиперу «Ньюкасла» Дубравке, который стал самым возрастным вратарем, сыгравшим в матче АПЛ на ноль в свой день рождения.