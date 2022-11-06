«Барселона» попрощалась с Пике, победное возвращение Холанна, Мальдини-младший забил «Милану»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: победа в меньшинстве

В заявку «Ман Сити» после травмы вернулся Холанн. Правда, игру норвежец начал на скамейке запасных, а роль наконечника копья исполнял Альварес. И аргентинец, имеющий прямое отношение к четырем последним голам «горожан», снова здорово проявил себя, с острого угла вогнав мяч в сетку рикошетом от перекладины.

Только потом все пошло не по плану Хосепа Гвардиолы. Тренер чемпионов был в шоке, когда арбитр не только назначил пенальти, но и удалил нарушившего правила Жоау Канселу. Получается, «Фулхэму» для восстановления равновесия хватило единственного за тайм удара с «точки» за авторством экс-полузащитника «МЮ» Андреаса Перейры.

И «дачники» почти устояли на «Этихаде», доказав, что они не зря закрепились в первой половине таблицы. Только фактор вступившего в игру на 64-й минуте Холанна все же сработал, хотя первый его гол из-за микроскопического офсайда отменил ВАР. Все решили сантиметры, но они же помогли снайперу на исходе компенсированного времени, когда Де Брейне заработал пенальти, и Лено едва не остановил удар Холанна с 11-метровой отметки.

Испания: Пике уходит лидером

В субботу «Камп Ноу» прощался с Жераром Пике, который не просто вешает бутсы на гвоздь, но и оказывает помощь «Барселоне», простив родному клубу долги на 50 миллионов евро. Возможно, благодаря этому сине-гранатовые уже в январе смогут подписать Бернарду Силву. Ну а вышедший на поле в сопровождении сыновей Пике сделал еще один шаг к своей мечте — выдвинуть кандидатуру на следующих выборах президента клуба.

И все ждали, что именно получивший капитанскую повязку Жерар отправится бить назначенный на первых минутах пенальти. Трибуны этого требовали, и, наверное, так и нужно было делать, потому что получивший перед игрой приз лучшего игрока ла лиги по итогам октября Левандовски придумал какую-то сложную паузу с переступами и не попал в створ. Только надо отметить, что Пике сам показал — бить должен польский форвард.

А так как нанесшая 16 ударов «Барса» упустила еще несколько моментов, первый тайм завершился без голов. Хотя забить после грубой ошибки хозяев могла и «Альмерия», однако Тер Штеген спас. В итоге равновесие нарушило эффектное соло Дембеле. Француз максимально улучшил позицию и пробил так, что творивший до этого чудеса голкипер даже не шелохнулся.

А добивание Френки де Йонга не только убило интригу, но и исключило теоретически возможные претензии соперника по поводу затянувшейся паузы в концовке. Той, когда уходившего на замену Пике считал своим долгом обнять каждый находившийся на поле одноклубник. Только кажется, что и при скользком счете никто из игроков «Альмерии» против этого не возражал бы.

И, наверное, красиво, что выигравший 30 трофеев Пике уходит лидером ла лиги. Каталонцы останутся первыми как минимум до понедельника, когда программу тура завершит «Реал».

Италия: «Наполи» справился без Хвичи, Жиру забил топ-гол

Из-за болей в пояснице Кварахцелия пропустил центральный матч тура между первой и второй командами серии А. И без своей звезды «Наполи» стал догоняющим в тот момент, когда ВАР разглядел попадание мяча в руку, и пенальти безупречно исполнил проводящий самый результативный сезон в карьере Лукман (6 мячей).

Как ни странно, виновником стал Осимхен, однако лучший снайпер чемпионата быстро исправился, мастерски замкнув подачу Зелиньски. А потом уже в статусе самого результативного нигерийца в истории серии А (32 гола) форвард выступил в роли ассистента и помог отличиться Элмасу. И тому улыбнулась удача, в отличие от попавшего в начале второго тайма в перекладину Лукмана.

Хотя, в одном из ключевых эпизодов гостям помогло касание Оливеры, и впервые в истории выигравший в серии А девять раз подряд «Наполи» уходит в отрыв. Что до «Аталанты», то она дала шанс своим преследователям — «Роме» и «Милану».

Чемпионы своего не упустили, поднявшись на второе место. При этом первый тайм словно разбился на две части, так как после эффектного гола Эрнандеса ВАР несколько минут пытался определить: не случилось ли у француза офсайда? Забить больше «Милану» до перерыва не позволили Дронговски и перекладина, в которую попал Рафаэл Леау. И вот был бы номер, если бы в концовке тайма Нзола не простил хозяев, не сумев переправить мяч в уже пустые ворота.

Это, впрочем, была отсрочка, а равновесие — по всем законам драматургии — восстановил эффектно попавший в дальний угол Даниэле Мальдини. Эх, не для этого Паоло Мальдини отдал «Специи» в аренду своего сына, и не таким он представлял его первый мяч на «Сан-Сиро» — спустя 5333 дня после собственного последнего гола на легендарной арене. Впрочем, хорошо то, что хорошо кончается. Даже с нервотрепкой.

Но таков невероятно волевой «Милан» Стефано Пиоли. «Россонери» не сломались, когда потрясающий выстрел Тонали в «девятку» не попал в протоколе из-за фола Томори в начальной стадии атаки. И на последних минутах великолепный Жиру невероятно красивым ударом с лета принес хозяевам победу. А то, что сорвавший на радостях футболку и получивший вторую желтую карточку француз пропустит следующий тур, сейчас кажется мелочью. Уж больно крутой получился сюжет.

Германия: победа для президента

«Боруссия» в этот день не имела права сыграть плохо, ведь дортмундцы провожали легендарного президента клуба — 75-летнего Райнхарда Раубалля. Впервые его избрали на этот пост еще в 1979 году — как самого молодого президента в истории бундеслиги. И, обращаясь в субботу к трибунам «Сигнал Идуна Парк», Раубалль признался: в то время он даже не предполагал, что будет связан клубом до конца жизни. Теперь — в качестве почетного президента, что случается в Германии только в исключительных случаях.

Фанаты посвятили боссу трогательный баннер, а футболисты за тайм смяли оборону аутсайдера. Сначала рикошетом от перекладины мяч в сетку отправил Мукоко. Потом Рейна реализовал заработанный Маленом пенальти. Наконец, поймавший кураж Мукоко забросил мяч за шиворот далеко вышедшему голкиперу.

После этого «шмели» успокоились, и во втором тайме всем скорее запомнились курьезы с участием медиков. Сотрудники «Боруссии» так спешили на помощь Хуммельсу, что один из них поскользнулся и сбил с ног Рафаэла Геррейру. А несколько минут спустя упал уже физиотерапевт «Герты», и его нога попала в лицо лежавшему на газоне Лосилла. К счастью, все обошлось, а «Боруссия» с выздоровевшим Ройсом поднялась на третье место.

Как поначалу казалось, Сандро Шварцу нечего предложить «Баварии». Первая же ошибка «Герты» обернулась голом Мусиалы. А потом феноменально играющий сейчас Шупо-Мотинг довел серию результативных матчей до семи, да еще и забил дважды за минуту с небольшим. Камерунец проявил чутье, дважды среагировав на отскоки мяча в центре штрафной.

А вот «Баварию», которая вырвалась в лидеры минимум до воскресенья, чутье едва не подвело. Расслабившись, мюнхенцы позволили Лукебакио расстрелять ворота ударом с лета, после чего еще и получили пенальти в свои ворота. «Герта», сократив отставание до минимума, держала чемпиона в напряжении до финального свистка. За мгновения до него берлинцы безуспешно пытались убедить судью в том, что Упамекано нарушил правила в штрафной.

Для голкипера мюнхенцев Нойера это уже 22-я победа над «Гертой», и это лучший результат в истории бундеслиги для игр с одним соперником. Ну а ложкой дегтя в бочке победного меда стала травма Дэйвиса. Канадец может пропустить как минимум старт ЧМ-2022.

Статистика дня

1-й командой АПЛ, которая два раза подряд проиграла, имея преимущество в два мяча, стал «Борнмут».

2 минуты и 32 секунды — время самого раннего гола «Салернитаны» в серии А, автором которого стал Пентек.

2 года не делал дублей отличившийся в дерби с «Бешикташем» нападающий «Галатасарая» Икарди.

4 очка в 13 турах испанского чемпионата набрал «Эльче». Хуже в ла лиге этот отрезок при трехочковой системе проходил только набравший 2 балла хихонский «Спортинг» в сезоне-1997/98 (2 очка).

10 пенальти реализовали в АПЛ игроки «Брентфорда». Это лучший результат для команд, ни разу не промахивавшихся при исполнении 11-метровых.

35 выездных матчей бундеслиги без побед составляет серия «Шальке». Это повторение антирекорда турнира, установленного «Карлсруэ» с 1975 по 1981 год.

134 попытки потребовалось «Аяччо», чтобы впервые победить в лиге 1, уступая по ходу встречи со счетом 0:2. До этого в подобных ситуациях были 4 ничьих и 129 поражений.