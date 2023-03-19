У Холанна хет-трик после пяти мячей в ЛЧ, Златан вошел в историю, «Боруссия» обеспечила Германии «матч года»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: жесткий триллер для «Тоттенхэма»

Пятничная победа «Ньюкасла» лишила «Тоттенхэм» права на ошибку, так как лондонцы опережали имеющих игру в запасе «сорок» всего на одно очко. И поначалу все шло по сценарию Антонио Конте. Его команда имела преимущество в первом тайме, что вылилось в эффектный гол Педро Порро, с острого угла вогнавшего мяч в сетку рикошетом от перекладины.

Но едва команды вышли из раздевалки, и равновесие восстановил откликнувшийся на прострел Адамс. Тем самым замыкавший таблицу «Саутгемптон» в очередной раз продемонстрировал, что способен неприятно удивлять топ-клубы. Только за последний месяц «святые» обыграли «Челси» и увезли ничью с «Олд Траффорд». А сейчас устроили сумасшедшее по драматизму спасение в концовке.

Хозяев не выбили из колеи ни девятый в чемпионате результативный удар головой в исполнении Кейна, ни эффектный гол Перишича. «Саутгемптон» быстро сократил отставание до минимума, а в компенсированное время «Тоттенхэм» подвел вышедший на последние минуты Сарр. Пытаясь вынести мяч из штрафной, он попал ногой в вылетавшего из-за спины соперника и «привез» роковой для гостей пенальти. Такими темпами команда Конте вот-вот вылетит из четверки.

Казалось, «Челси» поверил в себя и с учетом всех турниров одержит четвертую победу подряд. То, что синие не смогли забить до перерыва, — недоразумение. Объяснить его можно как хроническими проблемами команды Грэма Поттера с реализацией, так и неуступчивостью реанимированного Шоном Дайчем «Эвертона».

«Ирисок» можно было удивить чем-то неординарным, что и сделал Жоау Феликс, попавший в дальний угол рикошетом от штанги. Гости, впрочем, не сдались и выжали максимум из углового — Тарковски выполнил скидку на Дукуре, а оказавшийся за спиной Кепы Хаверц вынес мяч уже из-за линии ворот. Немец, казалось, взял реванш у судьбы, вернув лондонцам лидерство в счете, однако «Эвертон» спас первый гол в АПЛ в исполнении Симмса.

Те, кто рассчитывал, что «Манчестер Сити» после разгрома «Лейпцига» расслабится и «Бернли» может надеяться на кубковую сенсацию, сильно заблуждались. А Холанн, которого Хосеп Гвардиола заменил после пяти лигочемпионских мячей, не утолил свой голод, оформив шестой в сезоне хет-трик. Причем все «трюки со шляпой» были исполнены на «Этихад».

То есть болельщики «горожан» в этом сезоне видели больше игр норвежца с хет-триками, чем игр, где он оставался на голодном пайке (5). И нет никаких сомнений, что в ближайшее время под натиском Холанна падет еще один рекорд АПЛ. Пока он стал шестым игроком, который с учетом всех турниров спортивного года разменял пятый десяток голов (41). Еще один хет-трик, и Эрлинг сравняется с историческим результатом Руда ван Нистелроя, который отличился 44 раза в сезоне-2002/03.

Италия: без шансов для чемпиона

Ибрагимович вернулся в стартовый состав «Милана» и забил. Правда, не с первого раза, так как при исполнении пенальти голкипер вытащил мяч из угла. Однако арбитр дал Златану право на вторую попытку, Сильвестри полетел в тот же угол, а удар пришелся по центру. Так была написана история — в 41 год и 166 дней Ибра стал автором самого возрастного гола в истории серии А, превзойдя другую миланскую легенду — Алессандро Костакурту.

Правда, все это плохо сочеталось с игрой россонери. Пока еще действующий чемпион пропустил быстрый гол после потери в центре поля, а потом позволил Бету ответить на успех Ибрагимовича на шестой добавленной к первому тайму минуте. Когда же «зебры» в третий раз пробили Меньяна, стало понятно, что шансов на спасение у команды Стефано Пиоли нет. В случае успеха «Ромы» в римском дерби миланцы снова окажутся за пределами первой четверки.

Испания: у Гризманна «10+10»

Набравший ход и не собирающийся никому отдавать третье место «Атлетико» до перерыва устроил аттракцион неслыханной щедрости. На этом поприще больше других «отличился» упустивший пару отличных шансов Депай, а забил в итоге Гризманн, словно уставший создавать моменты для других. Уложив мяч в угол, француз стал третьим после форварда «Реала» Винисиуса Жуниора и вингера «Вильярреала» Чуквуезе футболистом, на счету которого в этом чемпионате двузначное число голов и результативных передач (10+10).

« Валенсии » же для ответного укола хватило одного удара в створ за тайм. Однако в комнате ВАР отмотали запись назад и помогли арбитру отменить взятие ворот. Оказалось, выпад «летучих мышей» начался с фола на Депае, которому соперник в момент нарушения снял с ноги бутсу. Но даже отмена гола стала для Диего Симеоне сигналом, и, начав второй тайм с еще одного гола, «матрасники» спокойно довели дело до уверенной победы. Д ля тренера она стала 260-й в ла лиге, и это третий результат в истории после Луиса Арагонеса 344) и Мигеля Муньоса (323).

Германия: спорный рекорд Ройса

После унижения в Лиге чемпионов, где «Лейпциг» получил 1:7 от «Манчестер Сити», «быки» сели в лужу и в противостоянии с проигравшей пять раз подряд 14-й командой бундеслиги. Гости давили в первом тайме, но что толку, если это ни к чему не привело, а сразу после перерыва к пропущенному голу привел посеявший панику в площади ворот вброс аута? Хотя нельзя не отметить успех защитника «Бохума» Машовича, который по числу голов при стандартах сравнялся с Дуки из «Униона» (по 4).

Но в любом случае фавориту нужно было просыпаться раньше, чем началось компенсированное время. На этом отрезке «Лейпциг» за считаные минуты создал три убойных момента, включая выход Андре Силвы один на один и его же попадание в штангу после эффектного прохода Собослои. Теперь — после воскресных матчей «Униона» и «Фрайбурга» — «быки» могут потерять не только третью строчку, но и место в лигочемпионской четверке.

«Боруссии» хватило неполного первого тайма, чтобы гарантировать себе пока временное лидерство. Главное, что независимо от воскресного результата «Баварии» 1 апреля — сразу после паузы на матчи сборных — бундеслигу ждет настоящий матч года. И от давно не побеждавших в Мюнхене «шмелей» зависит — сохранится ли чемпионская интрига, по которой Германия так соскучилась.

В этой же конкретной игре все вопросы отпали быстро. Дортмундцы резвились в атаке, забивая на любой вкус. Пожалуй, самым красивым получился первый удар Ройса. Об этом, конечно, можно поспорить, но важнее исторический характер второго гола. Для Ройса он стал 160-м, и он, обойдя нынешнего спортивного директора Михаэля Цорка, стал рекордсменом клуба по этому показателю.

Важная оговорка от статистиков Opta — на профессиональном уровне. Официально же «Боруссия» считает лучшим Альфреда Прейслера. Из-за статуса турниров в разных источниках указывалось разное число мячей игравшего в Дортмунде до и после Второй мировой войны форварда. Однако недавно клуб не только официально провозгласил звезду прошлого главным голеадором, но и утвердил на его счету 177 мячей.

Франция: «Ланс» отрывается от «Монако»

Перспективы «Монако» финишировать в тройке и попасть хотя бы в квалификационный раунд Лиги чемпионов становятся все более туманными. И дело не только в общем спаде монегасков и в повреждении Головина, который не сыграет в воскресенье против «Аяччо». Просто хороший ход набрали конкуренты, и «Ланс» не испытал никаких проблем против безнадежного аутсайдера «Анже». А забивший 14 мячей Опенда демонстрирует лучшую результативность игроков кроваво-золотых в лиге 1 за последние четверть века.

Статистика дня

3 пенальти подряд не реализовал «Райо Вальекано». Это худший результат сезона в лигах топ-5.

12 пенальти реализовал в этом сезоне полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу. Больше было только у легенды лиссабонцев Эйсебио — 14 (1966/67).

13 очков набрала «Жирона» в матчах, где она уступала в счете. Это лучший результат сезона в ла лиге.

19 (13+6) результативных баллов заработал в этом сезоне самый результативный защитник в топ-10 европейских лиг — капитан «Рейнджерс» Таверньер.

23 года и 16 дней — возраст голкипера «Лидса» Мелье, который стал самым молодым вратарем, сыгравшим 100 матчей в АПЛ.

67,7 процента от 31 гола «Сельты» в этом сезоне забили Яго Аспас (12) и Габри Вейга (9).