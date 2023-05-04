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Сегодня, 01:45

Холанн побил великий рекорд и ведет «Ман Сити» к титулу, Гризманн помог «Атлетико» обойти «Реал», Гайч забил в свои

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в АПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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3 мая. Манчестер Сити — Вест Хэм — 3:0. Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
Главные события среды в европейском футболе.

Англия: Салах — как Суарес

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
03 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:0
Вест Хэм Юнайтед

В первом из двух имевшихся в запасе матчей «Манчестер Сити» справился с «Вест Хэмом», но в отсутствие Де Брейне не смог забить до перерыва. Чего-то не хватало в завершении Холанну, а когда норвежец классно сыграл на врывавшегося в штрафную Родри, гостей спасла штанга. Однако во второй половине «горожане» выжали максимум из штрафного, когда Аке перепрыгнул всех при подаче Махреза.

А там и еще один рекорд Холанна подоспел. Идеально открывшись под пас Грилиша и перебросив вратаря, норвежец превзошел достижение Алана Ширера и Энди Коула по результативности в одном чемпионате. У Эрлинга уже 35 мячей, а его команда не оставляет шансов «Арсеналу» и вернула себе лидерство. Перевес «Сити» — одно очко, но отложенный матч позволяет чувствовать себя спокойно.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
03 мая, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Фулхэм

«Ливерпуль» наконец-то сравнялся с прямыми конкурентами по числу сыгранных матчей и теперь опережает «Тоттенхэм» с «Астон Виллой» на пять очков. Пятая строчка кажется забронированной красными, а вот совершить чудо и попасть в Лигу чемпионов будет сложно. Шансы могут сократиться до нуля, если в четверг «МЮ» выиграет у «Брайтона».

В среду же решающим оказался заработанный Нуньесом и реализованный Салахом пенальти. Египтянин забил в восьми последних матчах на «Энфилде», и это лучшая серия с тех пор, как аналогичный отрезок в 2014-м выдал Луис Суарес. Еще одна любопытная цифра — 100 ударов, отраженных в этом чемпионате Алиссоном. Она показывает, насколько непривычный для себя сезон проводит команда Юргена Клоппа, ведь бразильский вратарь в АПЛ прежде не сталкивался с такой нагрузкой. А ведь до финиша еще несколько матчей.

2&nbsp;мая. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. «Арсенал» смял «Челси» и стал лидером, «Барселона» в шаге от титула после фиаско «Реала»

Италия: «Лацио» не сделал подарка «Наполи»

Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:1
Лечче

В первом блоке матчей среды «Ювентус» прервал неудачную серию, которая продлилась четыре тура (=1-3). То есть еще до матчей конкурентов туринцы гарантировали себе сохранение третьего места. Началось же все с классного штрафного Паредеса, который еще недавно ругался с Массимилиано Аллегри и был недоволен игровым временем.

Но именно аргентинец подтвердил репутацию «Юве» как лучшей команды в лигах топ-5 по голам прямыми ударами со стандартов. Этот успех стал четвертым по счету (при трех результативных исполнителях), а на пенальти «Лечче» сумел ответить Влахович. Серб так эффектно и непринужденно пробил в угол, что хотелось спросить: а этот ли футболист не мог отличиться на протяжении 773 минут?!

Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Лацио
2:0
Сассуоло

«Лацио» не позволил «Наполи» стать чемпионом, сидя на диване, так что в четверг команде Лучано Спаллетти нужно будет не проиграть в гостях «Удинезе». Что касается римлян, то победным для них стал гол Фелипе Андерсона, который здорово открылся за спины защитников после длинного паса Маркоса Антонио. Интересно, что бразилец забил в трех из четырех последних турах. И всякий раз его команда побеждала, а стоило взять паузу — случилось сенсационное домашнее поражение от «Торино».

Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:6
Интер
Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:1
Кремонезе
Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Brianteo (Монца)
Монца
1:1
Рома

К вынесенному на середину недели туру сразу три претендента на попадание в Лигу чемпионов имели одинаковое количество очков. Причем к началу матчей уже было известно, что на четвертую строчку поднялась опередившая их на один балл «Аталанта». Однако бергамасков ожидаемо вытеснили из четверки.

Правда, удалось это только «Интеру», за шесть минут уничтожившему оборону «Вероны». Хозяев явно надломил автогол бывшего игрока ЦСКА Гайча, у которого сработал инстинкт форварда в собственной штрафной. И ведь красиво получилось — в падении точно в угол. Жаль, не в те ворота. После этого сопернику не дали поднять голову шикарно пробивший в верхний угол Хакан Чалханоглу и тут же отличившийся Джеко. А завершилось все форменным избиением — «Верона» впервые в истории пропустила дома шесть раз.

«Милан» же провалился с «Кремонезе», занимающим предпоследнее место. Возможно, россонери стало бы проще, не обнаружь ВАР маленький офсайд у забившего быстрый гол Салемакерса. Но взятие ворот отменили, после чего гости уперлись в обороне. Пробить их было сложно, так как Стефано Пиоли занялся ротацией состава и дал отдохнуть лидерам. Им все равно пришлось вступать в игру, но ни Тонали, ни Жиру, ни ожививший атаку, но промахнувшийся из отличной позиции Рафаэл Леау так и не забили. Зато это сделал издевательски столкнувший лбами двух миланских защитников Окереке.

Спасение в концовке, когда Крунич дезориентировал вратаря при штрафном в исполнении Жуниора Мессиаса, — совсем не то, на что рассчитывал «Милан». То же самое можно сказать и про «Рому», которая не сохранила минимальный перевес в гостях у «Монцы». Та отыгралась еще до перерыва, поддержав своего вратаря, который дрогнул под напором Абрахама, что привело к голу Эль-Шаарави. Теперь римляне в компании с «Миланом» по дополнительным показателям уступают «Аталанте», а «Интер» остался четвертым, но уже с преимуществом в два очка.

3&nbsp;мая. &laquo;Сампдория&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торино&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Команда Миранчука приблизила легендарный итальянский клуб к вылету. Россиянин едва не забил гол-красавец

Испания: великолепный «Атлетико»

Испания. Ла Лига. 33-й тур
03 мая, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
5:1
Кадис

Самая стабильная и эффективная команда весны не упустила возможность сбросить «Реал» со второго места. Пока «Барселона» коллекционирует победы со счетом 1:0, а команде Карло Анчелотти интереснее Лига чемпионов и Кубок Испании, «Атлетико» демонстрирует ярчайший футбол, наблюдать за которым — одно удовольствие. Самое интересное, что забивают «матрасники» преимущественно с игры, а сегодняшний пенальти в исполнении Феррейры-Карраско — первый с мая прошлого года.

Покажи на любого из обоймы Диего Симеоне — и почти про каждого скажешь, что он сейчас в полном порядке. Даже защитник Молина, у которого не было голов в этом чемпионате, отличился во втором туре подряд. Что тогда говорить про Морату и Гризманна? У француза уникальная для красно-белых серия с тремя подряд матчами, в которых было не менее двух результативных действий. Два паса с «Мальоркой», ассистентский хет-трик с «Вальядолидом» и теперь дубль в ворота «Кадиса». С такими вводными «Атлетико» впервые с 1948 года два тура подряд забивает по пять мячей. Это точно команда Симеоне?!

Германия: ожидаемый финал

Германия. Кубок. 1/2 финала
03 мая, 21:45. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
2:3
Айнтрахт Ф

«Штутгарт», конечно, ожил после назначения Себастьяна Хенесса и даже выбрался из зоны вылета. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы справиться с отчаянно пытающимся попасть в еврокубки «Айнтрахтом». Кубок Германии для «орлов» — единственный шанс, и они вцепились в него зубами, выйдя в финал в девятый раз. Больше только у «Баварии» (23), а решающим оказался гол Коло Муани. Француз повторил клубный рекорд, отличившись в одном розыгрыше шесть раз. Такую же результативность прежде в Кубке демонстрировали легенды «Айнтрахта» — Бернд Хольценбайн (1973/74) и Бум Кун Ча (1980/81). Однако у Коло Муани будет шанс превзойти их в финале против «Лейпцига».

Статистика дня

3 результативные ошибки в четырех последних официальных матчах допустил голкипер «Нанта» Лафон.

6-м африканцем, забившим 15 мячей в одном сезоне серии А, стал нападающий «Салернитаны» Диа. Сегодняшний хет-трик позволил ему попасть в компанию Это'О, Салаха, Осимхена, Кейта Бальде и Сими. Но только сенегальцу удалось достичь данной отметки в дебютном сезоне.

100 мячей в чемпионате Италии забил нападающий «Аталанты» Муриэль, не поражавший ворота с 9 октября.

1000 голов с учетом всех турниров забил «Манчестер Сити» в эпоху Хосепа Гвардиолы.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Ювентус
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