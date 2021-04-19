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Украинец из «Аталанты» прибил «Ювентус», у Холанна новый рекорд, измотанный «Реал» потерял очки

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 00:50
18 апреля. Бергамо. «Аталанта» — «Ювентус» — 1:0. 87-я минута. Руслан Малиновский празднует забитый мяч. Фото Reuters
18 апреля. Бергамо. «Аталанта» — «Ювентус» — 1:0. 87-я минута. Руслан Малиновский празднует забитый мяч. Фото Reuters
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Италия: 20 лет без побед

«Аталанта» — «Ювентус» — 1:0 (Малиновский, 87)

На важнейшую игру с точки зрения перспектив попадания в Лигу чемпионов туринцы прибыли без получившего травму Криштиану Роналду, и уже это было тревожным знаком. В этом сезоне «Юве» трижды оставался без португальца в матчах серии А и ни разу не выиграл. Но если раньше были ничьи, то в Бергамо случилось поражение, которое подняло «Аталанту» на третье место, а пока еще действующий чемпион балансирует на границе топ-4.

Джан Пьеро Гасперини так и не выпустил на поле Миранчука, но при этом угадал с заменой. Хотя в случае с Малиновским слово «угадал» — не совсем верное, так как в последних четырех матчах на счету украинского полузащитника два гола и пять результативных передач. Соответственно, как его точному удару, так и результативной передаче другого джокера — Иличича — удивляться не стоит. Даже с поправкой на помешавший Щенсны рикошет.

Поразительнее выглядит длившаяся более двадцати лет черная серия «Аталанты», которая не обыгрывала «Юве» в серии А с февраля 2001 года. Впрочем, говорить о комплексах не совсем верно. Все-таки в позапрошлом розыгрыше Кубка Италии бергамаски уничтожили туринцев в четвертьфинале (3:0). Пример второго по статусу турнира важен накануне встречи этих соперников в кубковом финале, который состоится 19 мая.

«Милан» — «Дженоа» — 2:1 (Ребич, 13. Скамакка, 68, в свои ворота — Дестро, 37)
«Наполи» — «Интер» — 1:1 (де Фрай, 36, в свои ворота — Эриксен, 55)

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли еще в прошлом сезоне заслужил репутацию волшебника, который преобразил красно-черную команду. Как теперь понимаешь, это было лишь начало. Миланцы уже сейчас — за семь туров до финиша — набрали столько же очков (66), как за весь прошлый сезон. Хотя в воскресенье не обошлось без удачи. Во-первых, победным оказался курьезный автогол. Во-вторых, за победу над «Дженоа» стоит поблагодарить Кьера и Томори, которые блестяще подстраховали Доннарумму и в одной атаке остановили на ленточке два удара «грифонов». Россонери никого не подпускают ко второму месту и, возможно, могли бы замахнуться на большее, если бы не великолепный «Интер».

У команды Антонио Конте такой запас прочности, что даже ничья в Неаполе позволяет сохранять комфортный девятиочковый отрыв от второго места. Скорее расстраиваться стоит Дженнаро Гаттузо, ведь «Наполи» не сумел сравняться с «Ювентусом». «Интер» же не выбил из равновесия даже курьезный автогол. И пусть в протоколе значится фамилия де Фрая, ошибку допустил Ханданович, который после прострела Инсинье не зафиксировал мяч, и тот срикошетил в сетку от защитника черно-синих.

Равновесие же восстановил Эриксен, который долго не мог найти себя в «Интере», но, едва не покинув клуб зимой, сумел переломить ситуацию. Разумеется, датчанин отправил мяч в сетку дальним ударом. Если вести отсчет с сезона-2013/14, когда датчанин дебютировал в «Тоттенхэме», то в чемпионатах топ-5 чаще из-за штрафной забивал только Месси (59 голов против 24). Вровень с Эриксеном идут Филиппе Коутинью и Хакан Чалханоглу.

Что касается итога матча, то «Интер» может быть доволен результатом, так как ближе к концу игры атака Политано увенчалась попаданием в перекладину. У черно-синих стало 75 очков, и на данный момент это лучший результат не только в Италии, а во всех чемпионатах топ-5. «Манчестер Сити» отстает на один балл.

Англия: Кавани замахнулся на рекорд Сульшера, «Лестер» вышел в финал Кубка

Чемпионат Англии
«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 3:1 (Гринвуд, 48, 84. Кавани, 90+1 — Тарковски, 50)

Будучи довольно скромным клубом, «Бернли» заслужил репутацию грозы «Олд Траффорд». Он не проиграл «красным дьяволам» на их поле четыре раза подряд (+1=3), и сейчас сделал все, чтобы удержать поднятую планку. Тарковски, например, восстановил равновесие меньше чем через две минуты после первого пропущенного гола, и вошел в историю, как автор 1000-го взятия ворот «МЮ» в матчах АПЛ. Но все же эффективность атаки не проигрывающих уже 12 туров хозяев оказалась решающим фактором.

В отсутствие выбывшего до конца сезона Марсьяля здорово выглядит Гринвуд, который в 18 лет и 199 дней стал самым юным игроком «дьяволов», забившим в английском чемпионате 15 мячей. Предыдущий вундеркинд — Норман Уайтсайд — добрался до этой отметки в 18 лет и 281 день еще до создания премьер-лиги в 1984 году. И, конечно, набирает форму Кавани, который в этом сезоне отличился после выходов на замену уже четыре раза. Еще один точный удар, и Матадор повторит клубный рекорд своего наставника Уле Гуннара Сульшера (сезон-1998/99) и Хавьера Эрнандеса (2010/11).

Кубок Англии. Полуфинал
«Лестер» — «Саутгемптон» — 1:0 (Ихеаначо, 53)

Соперником «Челси» в кубковом финале ожидаемо стал «Лестер». Его соперник мог похвастаться тем, что не пропустил в этом розыгрыше ни одного гола, однако сложно рассчитывать на успех, когда к перерыву у «святых» не было ни одного удара по воротам «лис». А брешь в их обороне в итоге отыскал проводящий отличный сезон Ихеаначо, которому помог отличиться упустивший в первом тайме убойный момент Варди. Этого хватило, чтобы Брендан Роджерс вывел «Лестер» в первый финал Кубка Англии с 1969 года.

Испания: «Атлетико» отвел душу на аутсайдере

«Атлетико» — «Эйбар» — 5:0 (Корреа, 42, 44. Феррейра-Карраско, 49. Льоренте, 53, 68)
«Хетафе» — «Реал» — 0:0

Пока в Барселоне продолжают праздновать завоевание Кубка Испании, «Атлетико» одержал первую победу в апреле, уничтожив оборону несчастного «Эйбара». Последняя команда ла лиги выполнила роль боксерской груши для разозленных последними осечками «матрасников», и подопечные Диего Симеоне просто не имели права оступиться, и в этот раз отсутствия травмированного Суареса никто не заметил.

«Реал» же встречался с соперником, для которых сливочные — самый главный кошмар в ла лиге. «Хетафе» чаще всего проигрывал грозному соседу (23 раза) и пропустил от него больше всех мячей (73). Однако в этот раз все пошло по непредсказуемому сценарию. На такие мысли наталкивал даже выставленный Зинедином Зиданом состав, в котором отсутствовали травмированный Менди и заболевший коронавирусом Вальверде, а Бензема с Кроосом начали игру на скамейке запасных.

До перерыва, несмотря на отмененный гол Диаса и упущенные им моменты, «Хетафе» выглядел острее. Ворота «Реала» отстояли только невероятные сэйвы Куртуа и пришедшая на помощь бельгийцу штанга. Мало что поменялось и во втором тайме, а те, кто обвиняет судей в любви к «Королевскому клубу» будут долго обсуждать эпизод, когда в концовке главный арбитр и ВАР не увидели нарушения со стороны Эдера Милитау. А ведь пенальти в концовке мог обернуться поражением. Возможно, набранное очко даже поможет мадридцам в гонке за титулом, однако теперь «Реал» отстал от «Атлетико» на три балла.

Германия: новый тренер уже помог Дортмунду

«Боруссия» Д — «Вердер» — 4:1 (Рейна, 29. Холанн, 34, с пенальти, 38. Хуммельс, 87 — Рашица, 14)

Конечно, это шутка, но будущий тренер дортмундцев Марко Розе сделал все, чтобы шансы «шмелей» на попадание в Лигу чемпионов хотя бы немного повысились. В субботу младшая «Боруссия» разгромила «Айнтрахт» (4:0), и в случае успеха желто-черных их отставание от замыкающих заветную четвертку франкфуртцев сокращалось до четырех очков. За пять туров до конца многовато, но хоть что-то.

Тем более чувство гола вернулось к не забивавшему с 20 марта Холанну. Не факт, что норвежец останется в Дортмунде в следующем сезоне, но он уже вошел в историю клуба. «Вердер» — девятый соперник, пропустивший от Холанна в этом сезоне не менее двух мячей в одной игре. Прежним владельцем рекорда был Лотар Эммерих, который дважды в 60-х годах прошлого века проводил по восемь игр с двумя и более голами. И, наверное, символично, что исторический успех Холанна случился в матче, на который «Боруссия» вышла в ретро-форме славных для клуба 90-х.

Франция: парижский триллер

«ПСЖ» — «Сент-Этьен» — 3:2 (Мбаппе, 79, 87, с пенальти. Икакрди, 90+5 — Буанга, 78. Амума, 90+2)
«Нант» — «Лион» — 1:2 (Паллуа, 60 — Депай, 5, 37, с пенальти)

Отличная для парижан неделя началась с выхода в полуфинал Лиги чемпионов, а продолжилась неожиданной потерей очков «Лиллем», который в пятницу открыл тур ничьей с «Монпелье» (1:1). Лидерство «доги» в любом случае не упускали, однако «ПСЖ» сократил отставание от первого места всего до одного очка. Тем не менее, команда Маурисио Покеттино в отсутствие сидевших на трибуне Паредеса и Неймара столкнулась с нешуточными проблемами. До перерыва ей удалось лишь укрепить лидерство в рейтинге самых невезучих команд лиги 1, в первых таймах уже 14 раз отметившись попаданиями в каркас ворот.

Кажется, «ПСЖ» по-настоящему завелся только пропустив. Всего через минуту Мбаппе восстановил равновесие, а потом еще раз вырвался на ударную позицию и заставил вратаря сбить себя с ног. Так форвард довел число голов за парижский клуб до 125, а если брать только игры чемпионата Франции, с 86 мячами вышел на третье место в списке снайперов за всю историю клуба. Выше только Кавани (138) с Ибрагимовичем (113). Самое же интересное случилось в добавленное арбитром время, когда «Сент-Этьен» вроде бы спас игру, но за мгновения до финального свистка Икарди принес Парижу три очка.

Что касается «Лиона», который ведет спор с «Монако» за попадание в Лигу чемпионов, то в Нанте победу этой команде принес Депай. В этом календарном году голландец — самый эффективный игрок лиги 1, на счету которого 10 мячей и 5 результативных передач.

Кевин Фолланд и&nbsp;Александр Головин.«Монако» — в двух очках от лидера. Головин может стать чемпионом

Лионцы отстают от монегасков всего на одного очко, и две встречи конкурентов обещают стать украшением сезона. В чемпионате «Монако» примет своего преследователя 2 мая, а уже в ближайшую среду Головина ждет визит в Лион на четвертьфинал Кубка Франции.

Голландия: «Аякс» взял Кубок

«Аякс» — «Витесс» — 2:1 (Гравенберх, 23. Девид Нерес, 90+1 — Опенда, 30)

Обиднейшим образом завершив выступления в Лиге Европы, амстердамцы утешились завоеванием Кубка Голландии. Рекордная в истории турнира 20-я победа получилась исключительно эмоциональной, так как развязка наступила в добавленное арбитром время, а игроки «Витесса» словно готовились к овертайму и потеряли перед воротами Давида Нереса. Стоит отметить и успех 18-летнего полузащитника Гравенберха, ведь столь юных авторов голов в финалах не было с 1981 года. А наставник «Аякса» Эрик тен Хаг теперь в одном ряду с легендами клуба: больше одного кубка с амстердамцами до этого завоевывали только два тренера — Йохан Кройф и Ринус Михелс.

Статистика дня

2-м после Форлана футболистом «Вильярреала», забившим не менее 20 голов в одном чемпионате, стал Херард Морено.

6 раз в этом сезоне поразили собственные ворота футболисты «Беневенто». Это худший результат в чемпионатах топ-5.

9 подряд домашних побед «Лацио» одержал впервые с сезона-1949/50.

94 голевых передачи в XXI веке сделал в матчах ла лиги 39-летний полузащитник «Бетиса» Хоакин. Он сравнялся с Хави, а впереди только Месси (191) и Дани Алвес (101).

10 месяцев не забивал полузащитник «Севильи» Фернанду.

150-й гол в серии А забил нападающий «Лацио» Иммобиле.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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