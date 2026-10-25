Эмери помог «Арсеналу» догнать «Манчестер Сити», Дортмунд победил перед «Баварией» и безумные 3:3 в Неаполе

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: день защитника на «Эмирейтс»

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.

24 октября, 14:30. Вилла Парк (Бирмингем)

Работа Унаи Эмери не может не впечатлять. В прошлом сезоне, когда у бирмингемцев возникли сложности с финансовыми ограничениями, они стартовали кошмарно, но потом выиграли Лигу Европы и отобрались в ЛЧ. Сейчас — после ухода многолетних лидеров Уоткинса, Роджерса, Тилеманса и Мартинеса — начало чемпионата тоже получилось смазанным. Однако постепенно обновленная «Астон Вилла» набирает ход. В ее игре уже присутствует легкость, которая позволяет забивать так, как сделал в субботу Джексон. Николас поймал защитника на ложном замахе и с острого угла отправил мяч под перекладину.

Впрочем, даже быстрый гол ничего не гарантировал против «Манчестер Сити». Еще в первом тайме Ндиай терроризировал оборону хозяев, но минимальный перевес к перерыву сохранили Судзуки и штанга. Зато вскоре после начала второй половины при банальном розыгрыше штрафного с переводом на фланг Илиман навесил, а Холанн сравнял счет. Тут же Судзуки спас, не позволив забить Гвардиолу. Потом промахнулся Доку, но в итоге маятник снова качнулся в сторону «Виллы». Джексон перевел мяч на фланг Мбайе, открылся в штрафной под обратную передачу, а Доннарумма неудачно сложился и пропустил мяч под собой.

И нельзя сказать, что в оставшееся время лидер создал достаточно, чтобы продлить свою победную серию. Только на 89-й минуте, когда Холанн атаковал со «второго этажа», мяч головой из пустого угла выбил Матсен. Под началом Эмери бирмингемцы выиграли у «Сити» на своем поле четыре раза подряд! Впору говорить о магии «Вилла Парк», и это отчасти объясняет, почему Энцо Мареска упустил шанс превзойти рекорд Жозе Моуринью, который в сезоне-2005/06 тоже выиграл с «Челси» девять матчей с начала чемпионата.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.

24 октября, 17:00. Эмирейтс (Лондон)

На «Эмирейтс» у фаворита дела шли неплохо, и под проливным дождем неуступчивый «Эвертон» продержался сухим менее семи минут. После корнера в сутолоке у ворот отличился Конса, для которого этот гол стал первым в составе «Арсенала». Но удивил скорее не персональный успех, а то, что сравнявшиеся с «Ман Сити» по очкам «канониры» до этого момента в нынешнем сезоне еще не отличались при стандартах.

На какое-то время «ириски» встрепенулись, выдав мощный отрезок и заставив Габриэла выносить мяч с линии ворот, однако команда Микеля Артеты вернула себе инициативу. Чемпионам не хватало только завершающего штриха в атаке. Видимо, в этот день было суждено забивать только игрокам обороны, что и подтвердил неотразимый удар Габриэла головой с подачи другого защитника — Уайта. Бразилец сам себя поздравил: он проводил 200-й матч за «Арсенал» в АПЛ, а гол стал для него 21-м.

Испания: герой Микаутадзе и любимчик Альварес

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.

24 октября, 19:30. Месталья (Валенсия)

Валенсийское дерби получилось по-настоящему драматичным — с двумя красными карточками и решающим голом на исходе добавленного времени. «Летучие мыши» вели в счете до 69-й минуты благодаря реализованному Пепелу пенальти, однако ответный гол организовали два латераля. Кардона навесил слева, а Фримен пробил головой в противоход вратарю. Развязка же наступила в контратаке с пасом Молейро на свободное пространство. У Микаутадзе, который вышел на замену, было достаточно сил, чтобы ускориться за мячом, перехитрить соперника на входе в штрафную и не оставить шансов вратарю. «Вильярреал», поначалу тяжело адаптируясь к требованиям Иньиго Переса, постепенно выправляет ситуацию и подбирается к еврокубковой зоне.

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.

24 октября, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

«Атлетико» пришлось взламывать насыщенную оборону во главе с Хименесом, который отыграл в мадридском клубе тринадцать сезонов. А так как в первом тайме «Депортиво» выстоял, Диего Симеоне после перерыва провел перестройку, сделав двойную замену. И результат не заставил себя ждать, хотя гол организовали те, кто вышел в стартовом составе.

Гримальдо выдал потрясающий по точности пас к площади ворот на забившего свой первый мяч в нынешнем чемпионате Альвареса. Трибуны «Метрополитано» были в полном восторге, прокричав фамилию аргентинца, а на лице самого Хулиана сияла улыбка. Скандальная история с несостоявшимся летним трансфером в «Барселону» забыта. Красно-белая часть Мадрида снова обожает своего кумира. А победу и промежуточное второе место хозяевам сохранил сейв Облака за мгновения до финального свистка.

Италия: стабильность «Комо» и лидерство «Лацио»

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур.

24 октября, 16:00. Giuseppe Sinigaglia (Комо)

«Комо» учится играть на два фронта. Пока получается неплохо, и после двух предыдущих туров Лиги чемпионов команда Сеска Фабрегаса побеждала в Серии А. Однако исторический для клуба разгром «МЮ» — это еще и невероятный выброс эмоций. Да и силы лидеров не беспредельны, а ротация сказывается на качестве. Но после безголевых 45 минут тройная замена в перерыве дала практически мгновенный эффект, и Дувикас открыл счет, замкнув прострел Какре. А на исходе часа игры сработал прессинг хозяев, и греческий снайпер отличился во второй раз — после рейда в штрафную защитника Кайки. С момента начала выступлений в ведущих европейских лигах Дувикас впервые выдал серию из четырех официальных матчей с забитыми голами. Ну а «Комо» идет в таблице сразу вслед за группой лидеров.

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур.

24 октября, 19:00. Диего Армандо Марадона (Неаполь)

Центральный матч тура не разочаровал. Создавалось даже впечатление, что Массимилиано Аллегри на неделе ослабил тактические вожжи. 4:3 в ЛЧ против «Буде-Глимт», а теперь — очень веселая игра против одного из лидеров, который прибыл в Неаполь с серьезными кадровыми проблемами. «Наполи» за первый тайм наиграл на крупный счет, а одним из самых ярких моментов стал прорыв Хейлунна. Оливера наносил удар в упор, однако Голлини спас «Рому», после чего мяч с линии вынес де Рон.

Словно удача забрала у хозяев должок за эпизод с забитым голом, когда Замбо-Ангисса поразил цель ударом через себя. И ведь римляне едва не отыгрались перед уходом на перерыв, однако подрезавший мяч головой Кристанте попал в штангу. Все это намекало на жаркий второй тайм, но вряд ли кто-то предполагал, что он получится по-настоящему огненным. Особенно после того, как Мактоминай замкнул подачу Политано. Казалось, у Джана Пьеро Гасперини не хватит ресурсов, чтобы переломить игру.

Тем не менее «волки» показали зубы и превратили 2:0 в 2:2 за пять минут. Гостей реанимировал выстрел Соуле с радиуса штрафной, а после скидки Кастро ворота с нескольких метров расстрелял Балерди. Как потом оказалось, этому защитнику было суждено забрать статус героя матча у Мактоминая. Заявка шотландца виделась безальтернативной, после того как он пробил великолепно игравшего Голлини с дальней дистанции и сделал второй дубль за неделю. Но Балерди ответил на это своим голом с подачи Уэсли, став лишь вторым с 1983 года защитником римлян, сделавшим дубль против «Наполи». Абсолютно безумная развязка, которая оставила «Рому» непобедимой.

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур.

24 октября, 21:45. Олимпийский (Рим)

Ничья «Ромы» стала шансом для конкурентов, и «Лацио» им воспользовался, увеличив отрыв от земляков до четырех очков. Однако легкой прогулки, которую многие ждали после двух поражений «Пармы» со счетом 0:3, у «орлов» не получилось. В дебюте гости и вовсе выглядели острее, тогда как ближе к перерыву гол Исаксена отменили из-за офсайда. Зато ни один судья в мире не мог придраться к тому, как подобравший мяч перед штрафной Тейлор ударом на исполнение пробил впритирку с ближней штангой. В итоге автогол Диего Карлоса оказался победным для команды Дженнаро Гаттузо, которая будет лидировать как минимум до воскресного матча «Интера».

Германия: мощный «Лейпциг»

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 7-й тур.

24 октября, 16:30. Ред Булл Арена (Лейпциг)

Что «Лейпциг», что «Эльферсберг» можно в какой-то степени назвать бесшабашными командами. Соответственно, безголевой первый тайм получился аномальным. Однако во второй половине «быки» взяли свое и заставили дерзкого новичка Бундеслиги ошибаться. Так, в первой голевой атаке все началось с вброса аута в центре поля, после чего игроки гостей слишком сильно сместились к флангу, и прорвавшийся к штрафной Нуса переадресовал мяч оставшемуся без опеки Гомису.

Потом норвежец помог отличиться Ромуло. Форвард, правда, не смог убежать один на один, поэтому ему пришлось бить из района линии штрафной под давлением защитника, но кошмарно сыграл вратарь «Эльферсберга». А самые большие эмоции вызвала подача Груды на голову Баумгартнера. Австриец был лучшим игроком «Лейпцига» в прошлом сезоне, но из-за тяжелой травмы пропустил ЧМ-2026. На поле он вернулся в середине недели в ЛЧ, где отыграл 12 минут и отметился результативной передачей. А субботний гол для Кристофа стал первым со 2 мая. Уже в добавленное время Ромуло оформил дубль и установил окончательный счет — 4:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 7-й тур.

24 октября, 19:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Провалив прошлую неделю, на этой «Боруссия» выиграла дважды, в субботу дожав в концовке «Айнтрахт». В решающей атаке Джоб Беллингем получил мяч слева от штрафной, выдержал паузу и выдал пас выстрелившему в дальний угол Байеру. Как минимум до воскресного матча «Баварии», которую ждет непростая встреча с «Фрайбургом», команда Нико Ковача будет лидером. Но даже если мюнхенцы выиграют, к немецкому класико в следующем туре принципиальные соперники подойдут с одинаковым количеством очков.

Франция: волевой «Ланс»

Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур.

24 октября, 21:45. Боллар-Делелис (Ланс)

Перед туром сразу у пяти команд в верхней части таблицы было одинаковое количество очков. Этот уникальный расклад никак не сохранится, потому что «ПСЖ» сыграет с «Лионом», а «Монако» — с «Лиллем». Так что у игравшего в субботу «Парижа» был прекрасный шанс воспользоваться неизбежными потерями конкурентов, и к перерыву команда Лиама Росеньора в режиме лайв была единоличным лидером. В быстрой контратаке постарались Синайоко и Колеошо.

Однако во втором тайме «Ланс» перевернул все с ног на голову усилиями опытных футболистов. Равновесие восстановил Товен, который совершил проход вдоль линии штрафной и выстрелил в нижний угол. А ближе к концу матча затяжная позиционная атака кроваво-золотых закончилась тем, что соавтор первого гола хозяев Торган Азар и Товен поменялись ролями. Капитан с левого фланга вырезал подачу в центр штрафной, а бельгиец не оставил шансов вратарю. Столичная команда притормозила, тогда как «Ланс» приблизился к ней на дистанцию одного очка.

Статистика дня

6 (3+3) очков по системе «гол плюс пас» набрал защитник «Майнца» Каси, став по этому показателю лучшим среди игроков своего амплуа в лигах топ-5.

7 матчей составляет голевая серия нападающего «Манчестер Сити» Холанна в гостевых встречах АПЛ. Норвежцу осталось две игры до повторения рекорда Робина ван Перси.

8 голов забил в семи стартовых турах Бундеслиги нападающий «Вердера» Фюллькруг. Сейчас он идет по графику рекордсмена бременцев Руди Феллера 1985 года.

11 мячей головой с момента переезда в Италию летом 2024 года забил хавбек «Наполи» Мактоминай. За этот период никто из полузащитников не делал это столь часто в лигах большой пятерки.

40 лет «Тоттенхэм» всухую не обыгрывал «Челси» на «Стэмфорд Бридж». В 1986 году победу «шпорам» принес дубль Клайва Аллена.