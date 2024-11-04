Артуро Видаля задержали из-за обвинений в насилии. В инциденте замешаны и его одноклубники

Чилийца уже отпустили.

Футболиста Артуро Видаля вместе с одноклубниками задержали в столице Чили Сантьяго из-за обвинений в сексуальном насилии. Накануне в стране из-за похожих жалоб арестовали и бывшего игрока сборной.

Что известно о преступлении

Местная прокуратура сообщила, что инцидент произошел в элитном районе Сантьяго — в одном из ночных клубов Витакуры. Полиция начала расследование после заявления от родственников девушки, предположительно подвергнувшейся сексуальному насилию. Согласно обвинениям, жертва была под действием запрещенных веществ, ее обнаружили на улице. За дело взялись специализированный отдел полиции и криминалистическая лаборатория.

Обвиняемыми оказались игроки чилийского гранда «Коло-Коло», которые в этом районе праздновали день рождения одного из футболистов. Полиция задержала спортсменов для установления личности, после чего их отпустили.

«В этом заявлении говорится о группе спортсменов, но я не могу дать вам более подробную информацию, потому что в эту минуту проводится расследование. Видаль был переведен в 37-й полицейский участок в ходе следственного установления личности, после чего был отпущен. Это затронуло не только его. Полиция приняла решение, что в данном деле проверка личности будет проводиться в участке», — рассказал полковник Гонсало Аравена ADN Radio Chile.

Дело с участием Артуро проходит на фоне недавнего ареста экс-футболиста Хорхе Вальдивии. 23 октября полузащитника, проведшего 79 игр за сборную Чили, заключили под стражу также из-за обвинений в сексуальном насилии. «Я не знаю мотивов этого поступка, но я категорически отрицаю, что совершал насильственные действия по отношению к кому-то», — приводит слова задержанного AP.

Фото Global Look Press

Где сейчас играет Видаль

С января 2024-го 37-летний Артуро выступает за «Коло-Коло», в котором начинал карьеру. В этом сезоне полузащитник провел 34 матча во всех турнирах в составе 33-кратного чемпиона Чили. В сентябре команда вылетела из четвертьфинала Кубка Либертадорес, зато в национальном чемпионате идет на первой строчке, на два балла опережая «Универсидад де Чили». 10 января клубу предстоит заключительная игра национального первенства. В прошлом Видаль играл за европейские топы — «Байер», «Ювентус», «Баварию», «Барселону» и «Интер».