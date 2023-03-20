«МЮ» в Кубке помогли два удаления, фанаты свистели Месси, Хвича растерзал оставшийся без Миранчука «Торино»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Арсенал» увеличивает отрыв

Единственный матч дня в АПЛ завершился предсказуемой победой «Арсенала» над кризисным «Кристал Пэлас», который после 12 матчей без побед отправил в отставку Патрика Виейра. Причем больше всех в дебюте у «канониров» старались те, кто подвел команду в Лиге Европы. Пропустивший от «Спортинга» с центра поля Рамсдейл при счете 0:0 выручил после выхода один на один, а счет в воскресенье открыл допустивший роковую осечку в серии пенальти Габриэл Мартинелли.

Уже в этот момент вопросов относительно исхода матча почти не было. Окончательно же они отпали, когда Сака добавил к 10-й в этом чемпионате результативной передаче собственный гол. По результативным баллам (22) оформивший в итоге дубль полузащитник сборной Англии уступает только невероятному Холанну (33) и Кейну (23). А в таблице команда Микеля Артеты опережает «Манчестер Сити» на восемь очков, хотя у чемпиона остается игра в запасе. «Арсенал» уже сейчас одержал столько же побед, сколько за весь прошлый сезон (22).

Выиграв Кубок лиги и оформив в середине недели пропуск в четвертьфинал Лиги Европы, «МЮ» снова продемонстрировал наличие кубкового характера. Или просто характера. Сути это не меняет — «красным дьяволам» хватило одного эпизода, чтобы перевернуть игру. Все началось с удаления Виллиана за «фол последней надежды», после чего «отличился» накричавший на судью и толкнувший его автор первого гола Митрович. Так что красный свет зажегся и перед сербским снайпером, и перед главным тренером «Фулхэма» Марку Силвой. Как результат — за 265 секунд с начала скандального отрезка хозяева превратили 0:1 в 2:1 и оформили выход в полуфинал.

Италия: горячее воскресенье в пользу «Лацио» и «Юве»

Эта встреча могла быть представлена как противостояние Миранчука и Кварацхелии, однако российский полузащитник не попал в заявку из-за травмы. Отчасти его отсутствие некоторое время компенсировало возвращение в строй не игравшего более месяца Влашича. Хорват до перерыва был одним из лучших, и во много благодаря ему «Торино» достойно отреагировал на 20-й гол лучшего снайпера серии А Осимхена.

Только сложно понять, как успевший на добивание Санабрия с метра попал в штангу. Против «Наполи» шансов много не будет, и если их упускать — обязательно накажут. Что и сделал Хивча, который заработал пенальти и сам же его реализовал, исправившись за еврокубковую осечку в первом матче против «Айнтрахта». А еще грузинский вингер сыграл важную роль в третьей голевой атаке — отдал эффектный пас пяткой на Оливеру, который навесил на голову Осимхену. И уже вишенкой на торте стала голевая передача Кварацхелии на Ндомбеле. Шоу в Турине определенно удалось.

Первый топ-матч тура получился огненным. Арбитр удалил с поля трех футболистов, первым из которых стал наступивший шипами на ногу сопернику Ибаньес. Марушич и Кристанте не дотянули до финального свистка совсем чуть-чуть, а в концовке первого тайма арбитр отправил на трибуну представителей тренерских штабов. Что касается непосредственно футбола, то победным оказался гол уложившего мяч под дальнюю штангу Дзакканьи, тогда как ответный гол «Ромы» не засчитали. В результате «волки» не смогли сдвинуть «Милан» с четвертого места, а «Лацио», впервые за 11 лет выиграв в чемпионате оба римских дерби, как минимум до матча «Интера» поднялся на второе место.

Встречу «Интера» и «Ювентуса» можно было рассматривать по-разному. В том числе и как репетицию предстоящего двухраундового противостояния в полуфинале Кубка Италии. А может, как борьбу за попадание в Лигу чемпионов, ведь Массимилиано Аллегри по-прежнему верит, что апелляция позволит «Старой синьоре» вернуть отобранные у нее 15 очков.

И пусть верится в это с трудом, туринцев такой подход мотивирует. А как играть на результат, бьянконери знают лучше многих. Это касается и бережного отношения к моментам. Так, при счете 0:0 классная перепасовка Лукаку и Бареллы завершилась спасением Щенсны. При этом удар пришелся туда, где находился вратарь, тогда как Костич в почти зеркальной ситуации не оставил шансов Онане попаданием в дальний угол.

Это был 100-й гол, забитый туринцами в гостях у «Интера» в матчах серии А, что прежде удавалось только «Милану». Причем взятие ворот засчитали только через несколько минут. В течение этого времени команды и судья ждали решения ВАР, который определял, не было ли по ходу атаки игры рукой со стороны Рабьо и Влаховича. Решение оказалось в пользу «Юве», и этого оказалось достаточно, чтобы набрать шесть очков по итогам двух «дерби Италии».

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Испания: гонка за четвертым местом

До начала класико интригой дня в ла лиге были матчи претендентов на четвертую путевку в Лигу чемпионов. Первый шаг сделал «Бетис», за счет гола своего снайпера Борхи Иглесиаса усиливший давление на «Реал Сосьедад». Зелено-белые сравнялись с басками по набранным очкам, однако оказались выше за счет победы в очной встрече первого круга.

Так что команде из Сан-Себастьяна к финишу обязательно нужно иметь на своем счету больше очков. В данном случае команда Иманола Альгуасиля со своей задачей справилась, одержав первую победу с 13 февраля. Решающим фактором стала мудрость Давида Сильвы, который отдал уже четвертый голевой пас с начала года и организовал мяч Кубо. «Сосьедад» по-прежнему четвертый.

Германия: «Бавария» упустила лидерство

Помнится, уволенного из «Баварии» тренера вратарей Тони Тапаловича обвиняли в том, что он сливал Нойеру информацию из штаба команды. Однако на травмированного вратаря все грехи не спишешь, а проблема оказалась глубже. Как признался Юлиан Нагельсманн, сложно найти вредящего всем «крота», из-за которого в прессу попал подробный тактический план на игру месячной давности против «Бохума» (3:0).

Прямо скажем, не лучший фон перед визитом в Леверкузен. Провалив первую часть сезона, по логике, «Байер» может вернуть прежний уровень в следующем чемпионате. Но и сейчас команда реанимировавшего «аспириновых» Хаби Алонсо может доставить проблемы любому сопернику. Чемпионы в этом убедились, упустив добытое Киммихом преимущество и получив два пенальти в свои ворота.

Как итог — «Боруссия» остается лидером. По ходу второго круга с дортмундцами такого не случалось после сезона-2019/20. Теперь 1 апреля в немецком класико в Мюнхене уже «Баварию» устроит только победа. Интрига закручивается.

Что касается игр претендентов на попадание в Лигу чемпионов, то «Унион», в отличие от «Айнтрахта», за три неполных дня пришел в себя после вылета из еврокубков. Берлинцы были беспомощны на фоне бельгийского «Юниона», у них было меньше времени на восстановление, однако команда Урса Фишера сумела прибавить после перерыва. В который уже раз ключевым моментом стал угловой со скидкой Кнохе на Хедиру, после чего Беренс ударом с острого угла одурачил Траппа. Кажется, вратаря так нагрузили в лигочемпионской игре в Неаполе, что он пропустил мяч между ногами.

Шансы «Айнтрахта» на место в четверке стремительно тают, тогда как «Унион» сместил с третьего места «Лейпциг». А по итогам тура «быков» и вовсе выдавили из лигочемпионского квартета. Но совсем не так, как планировал «Фрайбург». Команда Кристиана Штрайха упустила победу над «Майнцем» на шестой добавленной минуте и опережает преследователя всего на одно очко.

Франция: «Монако» выиграл без Головина

Игравшие без получившего повреждение Головина монегаски прервали серию неудач в матче с соперником из зоны вылета. Эта игра в очередной раз показала, как важен для «Монако» вернувшийся в состав после травмы Марипан. Чилиец и в обороне порядок наводит, и при стандартах у чужих ворот хорош. Именно он откликнулся на подачу Кайю Энрике со штрафного, после чего на добивании свой 80-й гол в лиге 1 забил за красно-белых Бен Йеддер.

Капитан, кстати, был не в восторге от очередной собственной замены и не скрывал этого, когда Филипп Клеман пытался пожать ему руку. Правда, скандала с уходом Бен Йеддера в раздевалку не случилось, и вскоре он вернулся на скамейку. Между тем команда из княжества до гола наконец-то забившего Диатта даже не била по воротам, несмотря на полученное на 53-й минуте численное преимущество.

Но главное — результат, благодаря которому «Монако» сохранил трехочковое отставание от «Ланса». До «Марселя», который в последнем матче дня благодаря дублю Алексиса Санчеса прервал длившуюся с сентября (!) беспроигрышную серию «Реймса», дистанция в пять баллов.

Ходили слухи, что часть ультрас «ПСЖ» планирует освистать Месси, как одного из виновников вылета из Лиги чемпионов. Это и случилось во время объявления составов. И хотя свист был вперемешку с аплодисментами, это еще один неприятный момент после того, как Лео покинул тренировку из-за дискомфорта, пообщавшись с Кристофом Гальтье. Потом окружение аргентинца было разочаровано тем, что в ряде французских СМИ разговор находящихся в доверительных отношениях игрока и тренера невероятным образом трансформировался в скандал из-за недовольства предложенными упражнениями.

Лео словно дополнительно подталкивают к возвращению в «Барселону», чему на данный момент препятствует только финансовое положение каталонского клуба. Правда, точку в парижской истории тоже ставить рано. Повышения зарплаты Месси не требует, а одной из причин взятой паузы является то, что он хочет понять, каким будет «ПСЖ» в новом сезоне.

Нынешняя же команда нестабильна, а травмы — настоящая катастрофа. Гальтье прав, говоря, что по ходу матча с «Ренном» ему некем было усиливать игру. Хотя все могло пойти иначе, используй хотя бы один из своих шансов Мбаппе. Но пока он транжирил моменты и губил передачи Месси, Буриго забросил мяч за спины защитникам, и Токо Экамби показал, что такое реализация.

А второй мяч в исполнении Калимуэндо-Муинга — потревоженная больная мозоль парижан. Этот воспитанник «ПСЖ» в прошлом сезоне был хорош в сенсационном «Лансе». Но, вернув его из аренды, парижане продали форварда «Ренну». Результат — на табло. И в таблице, где у красно-черных две победы над чемпионом. Неудивительно, что именно «Ренн» прервал 35-матчевую беспроигрышную серию хозяев «Парк де Пренс». Ну а Месси, в отличие от игравшего с капитанской повязкой Мбаппе, после финального свистка отправился не к фанатам, а в раздевалку.

Статистика дня

1-м за восемь лет полуфиналистом Кубка Англии не из АПЛ стал занимающий в чемпионшипе второе место «Шеффилд Юнайтед».

2 из двух пенальти в свои ворота парировал голкипер «Осера» Раду. Такой же результат в лиге 1 у вратаря «Монпелье» Лекома.

7 очков в 13 матчах на посту главного тренера «Труа» заработал Патрик Киснорбо. Это худший тренерский дебют в лиге 1 в XXI веке.

35 лет и 39 дней — возраст нападающего Моралеса, который стал автором самого возрастного голевого дубля в истории «Вильярреала».

164 матча — с августа 2014 года — «Аякс» не проигрывал в голландском чемпионате, имея преимущество по итогам первого тайма. Серию прервал «Фейеноорд», а защитник Гертрудиа на 89-й минуте забил самый поздний для роттердамцев победный гол в класико с 1969 года.