Клопп смирился с потерей титула, Месси сравнялся с Хави и сделал дубль, Роналду не забил с двух метров

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: кошмарный юбилей Клоппа

«Лестер» — «Ливерпуль» — 3:1 (Мэддисон, 78. Варди, 81. Барнс, 85 — Салах, 67)

Забавный факт: 300-й матч Юргена Клоппа на посту главного тренера красных пришелся на встречу с его предшественником Бренданом Роджерсом. Достигнув данной знаковой отметки, Жерар Улье и Рафаэль Бенитес свои юбилеи отметили победами, а для немца все обернулось кошмаром. И первым тревожным звонком стала очередная травма, из-за чего уже в начале игры Милнеру пришлось уступить место на поле Тиагу Алькантаре.

Leicester penalty given ?

Changed to free kick ?

Maddison scores from the free kick ??

Goal ruled out ?

Goal given ?

Liverpool mistake ?

Vardy goal ??



It's Leicester 2-1 Liverpool ?#LEILIV pic.twitter.com/qYRn6glxg7 — Goal (@goal) February 13, 2021

Гол, который соорудили дважды сыгравший пяткой Роберту Фирмину и Салах, казался переломным, однако потом вернулись все кошмары «Ливерпуля». Прежде всего, ВАР, чье решение в эпизоде с первым голом «Лестера» снова оказалось не в пользу гостей. Вопрос был миллиметрах, и в динамике определить отсутствие у «лис» офсайда человеческий глаз не мог.

Дальше — больше. Переставший быть образцом надежности Алиссон и дебютировавший в АПЛ Озан Кабак не разобрались в простом эпизоде и столкнулись у линии штрафной, после чего Варди осталось закатить мяч в пустые ворота. Форвард на этот раз решил от греха подальше не ломать угловой флажок, а использовал ему в качестве аналога гитары.

Vardy hit the guitar celebration with the corner flag ? pic.twitter.com/GeAU0feHpr — B/R Football (@brfootball) February 13, 2021

Добил же пока еще действующего чемпиона Барнс. «Лестер» на втором месте, а «Ливерпуль», который проиграл три подряд матча чемпионата впервые со времен Роджерса в 2014 году, рискует вылететь за пределы лигочемпионского квартета. И это будет логично, так как в текущем турнире Клопп проиграл уже шесть раз — больше, чем суммарно за два предыдущих сезона. При этом пять поражений случились после 1 января.

? Leicester

? Manchester City

? Brighton

? Burnley

? Southampton

? Aston Villa



? @LFC have lost more @PremierLeague games this season than in the last two seasons. pic.twitter.com/jISsmGNZyf — SPORF (@Sporf) February 13, 2021

После финального свистка главный тренер гостей заявил, что «Ливерпуль» должен был побеждать, а решение ВАР по первому голу назвал недоразумением. Такую же характеристику заслужила коллективная ошибка Алиссона и Кабака, но главное — другая фраза. «Не могу в это поверить, но это так», — ответил Клопп на вопрос о потере титула.

Испания: Симеоне в шаге от легенды

«Гранада» — «Атлетико» — 1:2 (Я.Эррера, 66 — Льоренте, 63. Корреа, 74)

Команда Диего Симеоне не допустила вторую осечку подряд, одержав непростую победу над неуступчивой «Гранадой», а оба гола организовал превратившийся в «Атлетико» в ключевую фигуру Льоренте. У него семь голов и столько же результативных передач, и сейчас он самый эффективный полузащитник ла лиги. Отметить стоит и ветерана «матрасников» Коке, который теперь делит с Томасом Реньонесом второе место по числу матчей за мадридский клуб (483). Больше капитана сыграл только чемпион Европы-1964 Аделардо Родригес (550). А если в среду лидер чемпионата в отложенном матче обыграет «Леванте», Симеоне повторит рекорд легендарного Луиса Арагонеса, у которого 308 побед на посту главного тренера «Атлетико».

483 — Koke Resurrecci?n has equaled Tom?s Re?ones as the second @atletienglish player with the most appearances in all competitions (483). Captain. pic.twitter.com/w267aNfWBV — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2021

«Барселона» — «Алавес» — 5:1 (Тринкау, 30, 74. Месси, 45+1, 75. Хуниор Фирпо, 80 — Риоха, 57)

Бутсы, в которых Месси забил свой 644-й гол за «Барсу» и стал самым результативным в истории футболистом в составе одной команды, были переданы аргентинцем в дар Национальному музею искусства Каталонии. На месяц они станут экспонатом, а потом обувь аргентинской звезды продадут на благотворительном аукционе и направят вырученные средства страдающим онкологическими заболеваниями детям.

Messi has gifted the boots he wore when he scored his world record 644th goal for Barcelona to the national Catalan museum of art ? @brkicks



They will be auctioned to raise money for charity next month ? pic.twitter.com/JVNIcq5547 — B/R Football (@brfootball) February 12, 2021

Скоро в музей можно будет передать и футболку Лео, который в субботу сравнялся с Хави по числу матчей в ла лиге (505) и ориентировочно через месяц станет абсолютным рекордсменом сине-гранатовых по играм во всех турнирах. Естественно, капитан в такой игре не мог уйти с поля без двух красивейших голов и впервые за почти два года отличился в пяти турах подряд. Могло дойти и до хет-трика, но все испортил офсайд у Гризманна. Хотя, и тут Месси вошел в историю, сравнявшись с лидерами в номинации «отмененные ВАР мячи». Их уже три.

?? ??? ??#Messi ties Xavi atop Bar?a's all-time La Liga appearances list! pic.twitter.com/XJNpTSbFGj — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 13, 2021

Свою часть славы на «Камп Ноу» получил и дебютировавший в ла лиге 18-летний Мориба. Родившийся в Гвинее юноша не стушевался и ассистировал открывшему счет Тринкау. Да, он же стал виновником пропущенного гола, однако ошибки в таком возрасте неизбежны. В целом же, глядя на то, как проявляет себя молодежь во главе с Педри, а попавший поначалу в опалу Рики Пуч снова выходит в стартовом составе, все больше убеждаешься в том, что Роналд Куман оказался идеальным тренером для запущенной в «Барсе» смены поколений.

?? Second goal in consecutive La Liga games for 21-year-old Trincao

?? Assist on debut for 18-year-old Ilaix Moriba



Barca's youngsters combining ? pic.twitter.com/ZGstMJLVci — B/R Football (@brfootball) February 13, 2021

Италия: упорный Инсинье, невнятный «Милан»

«Наполи» — «Ювентус» — 1:0 (Инсинье, 31, с пенальти)

Как признался недавно Андреа Пирло, его команда сейчас набрала хорошую форму. Это позволило вернуться в тройку лидеров и выйти в финал Кубка Италии, а начало беспроигрышной серии «Юве» положил выигрыш суперкубкового сражения с «Наполи». Та встреча стала первой тренерской дуэлью давних друзей — Пирло и Дженнаро Гаттузо. Если же говорить о чемпионате, то до субботы две легенды в прошлый раз соперничали еще в качестве футболистов 20 лет и 297 дней назад.

Главным событием первого тайма стал пенальти в ворота гостей. Арбитр назначил его после подсказки ВАР, не заметив, как проводивший 400-й матч в серии А Кьеллини рукой попал в лицо Ррахмани. Исполнял 11-метровый Инсинье, который не реализовал три подхода к «точке» в играх с «Ювентусом», однако в этот раз капитан неаполитанцев все-таки переиграл Щенсны. Сработали стимулы, ведь это был 100-й гол Инсинье за «Наполи», а под формой у него оказалась специальная футболка с поздравлениями любимой с днем святого Валентина.

После перерыва неполитанцы превратились в коллективного Гаттузо, выстояв под нескончаемым прессом туринских атак. Персонально же стоит выделить голкипера Мерета, который совершил несколько ключевых сэйвов. Самым запоминающимся из них оказался удар Криштиану Роналду из площади ворот.

«Специя» — «Милан» — 2:0 (Маджоре, 56. Бастони, 67)

Если держать в уме имеющийся у «Ювентуса» матч в запасе, а также предстоящее в следующем туре миланское дерби, туринцам должно быть вдвойне обидно после осечки лидера. Не похожий на себя «Милан» ни разу не пробил в створ ворот занимавшей 16-е место «Специи», а в начале второго тайма пропустил. Казалось, вышедший на замену Манджукич все изменит, но сразу после выхода хорвата красно-черные получили еще одну пробоину. Команда Стефано Пиоли, похоже, не знала, от кого ждать неприятностей, потому что последние десять голов у соперника забили десять разных футболистов. В воскресенье вечером лидером чемпионата в случае победы над «Лацио» может стать «Интер».

1st — AC Milan: 22 games, 49 points

2nd — Inter: 21 games, 47 points

3rd — Juventus: 21 games, 42 points

4th — Napoli: 21 games, 40 points



Ladies and gentlemen, we have a title race ? pic.twitter.com/APgnPcAjko — ESPN FC (@ESPNFC) February 13, 2021

Германия: падение Дортмунда

«Боруссия» Д — «Хоффенхайм» — 2:2 (Санчо, 24. Холанн, 81 — Даббур, 31. Бебу, 51)

Похоже, руководители дортмундского клубы дважды выстрелили себе в ногу. Сначала они решили сохранить Люсьена Фавра на посту главного тренера, хотя «шмели» уперлись в творческий потолок. Когда же случились 1:5 от «Штутгарта», швейцарца отправили в отставку, поставив ему в упрек то, что команда перестала развиваться, а рычаги управления коллективом потеряны. Однако у руководства «Боруссии» не было плана Б, и временщик Эдин Терзич — точно не Ханси Флик.

Jadon Sancho just takes off and finds the back of the net to give @BlackYellow the lead! ?? pic.twitter.com/SunIRpeFbn — Sportsnet (@Sportsnet) February 13, 2021

Если команда остается без Лиги чемпионов, желто-черным будет сложно переманить из Менхенгладбаха Марко Розе. Младшая «Боруссия» вот-вот выдавит дортмундцев из еврокубковой зоны, и ничья с «Хоффенхаймом» только усугубляет ситуацию. У команды только одна победа в шести турах, а в плюс можно занести только наличие характера. После спасительного гола Холанна норвежец даже схлестнулся с соперником, который посчитал, что хозяева должны были выбить мяч из-за падения получившего повреждение Даббура.

Никогда! Слышишь? Никогда не зли Холанда, когда твоя команда побеждает всего в один мяч ?



Просто норвежский зверь ? pic.twitter.com/xnbdOMJCR8 — Матч ТВ (@MatchTV) February 13, 2021

Франция: «Лион» дал шанс «Монако»

«ПСЖ» — «Ницца» — 2:1 (Дракслер, 22. Мойзе Кин, 76 — Рони Лопеш, 50).

«Лион» — «Монпелье» — 1:2 (Лукас Пакета, 45+3 — Саванье, 30. Вахи, 65)

В субботу сыграли конкуренты «Монако», которые пытаются одновременно не пустить команду Александра Головина в тройку и сбросить с вершины выскочек из «Лилля». «ПСЖ», с которым монегаски встретятся в следующее воскресенье, пришлось помучиться со скромной в этом сезоне «Ниццей». Сказывались отсутствие травмированных Неймара и Ди Марии, а в обороне уже пятую в сезоне результативную ошибку допустил Маркиньюс.

PSG debut their new fourth kit ? pic.twitter.com/4nSmTuWkmn — ESPN FC (@ESPNFC) February 13, 2021

Но игру для парижан вытащила молодежь и персонально Мойзе Кин, который впервые в карьере забил за сезон двузначное количество мячей и как минимум до воскресенья поднял чемпиона на первое место. А вот «Лион» вместо единоличного лидерства сел в лужу после серии из пяти выигрышей. В случае воскресной победы над «Лорьяном» монегаски могут приблизиться к третьему месту на дистанцию одного очка.

Статистика дня

100 подряд календарных матчей провел за «Лестер» голкипер Шмайхель. Это самая длинная текущая серия без пропущенных игр в АПЛ.

350 матчей в качестве главного тренера провел в АПЛ наставник «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон.

708 минут сохраняет ворота на замке голкипер «Севильи» Буну, а его команда выиграла девятый матч подряд.