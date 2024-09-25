Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:00

«Миранчук — главная звезда «Сьона». Но без самоотдачи в нашем чемпионате не получится». Взгляд из Швейцарии

Антона Миранчука назвали главной звездой «Сьона»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антон Миранчук.
Фото Соцсети
О дебюте Антона Миранчука за «Сьон» «СЭ» рассказал журналист из Лугано Паоло Лауренти.

28-летний Антон Миранчук, который на правах свободного агента перешел в швейцарский «Сьон», дебютировал за свою новую команду в прошедшее воскресенье. Оппонентом экс-полузащитника «Локомотива» стал клуб «Лугано», входящий в тройку лидеров суперлиги.

Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 61 минуту, встреча завершилась нулевой ничей. В ближайший уик-энд Антона ждет выезд в Цюрих, где его новая команда сыграет с лидером чемпионата — «Цюрихом».

Антон Миранчук. Антон Миранчук — еще один российский легионер в Европе. Будет разрывать в Швейцарии за «Сьон»

Своим мнением об игре и перспективах Миранчука в Швейцарии с «СЭ» поделился работающий в Лугано радиокомментатор медийного холдинга RSI Паоло Лауренти.

— Именно вы вели прямую радиотрансляцию матча в Сьоне. Что скажете о дебюте Антона Миранчука?

— Он вышел в стартовом составе, хотя кое-кто из моих местных коллег в это накануне не верил. Заметно, что Миранчуку не хватает игровой практики: ему объективно нужно время, чтобы набрать кондиции. Матч получился очень закрытым и тягучим, практически без ударов в створ ворот с обеих сторон. «Сьон», который только что вернулся в суперлигу, явно ставил перед собой одну задачу — не проиграть. А «Лугано» не хватило мощи в атаке на фоне травм. Конструктивного футбола было мало, так что Миранчуку сложно было себя проявить, да еще в новой для него среде. При этом нельзя не отметить, что это очень элегантный футболист, который может считаться сейчас главной звездой в своей команде.

— Как Миранчука встретил стадион?

— С любопытством. Приезд россиянина наделал немало шума. Посещаемость у «Сьона» сейчас хорошая, так что поддержка Антону и его партнерам обеспечена. Осталось только не разочаровать болельщиков. Следующий матч «Сьон» сыграет в гостях против лидера — «Цюриха». Там Миранчуку тоже придется непросто.

— Как в целом в Швейцарии отнеслись к появлению Миранчука?

— Президент «Сьона» традиционно умеет удивлять всех, так что он не изменил себе. Появление Миранчука вызвало неподдельный интерес, о нем немало рассказывала перед матчем спортивная пресса, особенно во французской части страны. И сам президент «Сьона», и его сын, выступающий в роли спортивного директора, отметили, что приобрели талантливого и опытного футболиста, которого в иной ситуации вряд ли смогли бы заполучить. Десятый номер на футболке Миранчука его ко многому обязывает, так что в Сьоне ждут от Антона яркой игры.

Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— На что может рассчитывать «Сьон» в этом сезоне? Насколько амбициозен его президент?

— Президент «Сьона» давно известен на всю страну любовью к клубу и эксцентричностью. Это очень богатый человек, умеющий и любящий удивлять публику своими решениями. Появление Миранчука — это ведь не только усиление состава, но еще и способ привлечь к себе дополнительное внимание. Что касается перспектив «Сьона» в этом сезоне, то, наверное, задача номер один — сохранить место в высшем дивизионе.

— Кого можно считать фаворитом нынешнего чемпионата?

— Мы в Лугано надеемся, что наш местный клуб вновь будет в числе лидеров. Пока так оно и есть. Кстати, в «Лугано» играет сейчас родной брат того самого Думбия, что хорошо известен у вас в России... Наверное, главным фаворитом турнира вновь все-таки можно считать «Янг Бойз», хотя он и неудачно начал сезон. Ну и «Цюрих» показывает, что с ним надо считаться.

Антон Миранчук продолжит карьеру в &laquo;Сьоне&raquo;. «Президент клуба сказал: «Антон напоминает мне Зидана и Папена». Почему Миранчук оказался в «Сьоне»

— В чемпионате Швейцарии российские игроки — редкость, хотя не так давно приезжали Чалов и Кержаков. Но на исходе прошлого века появление двух Игорей — Добровольского и Шалимова — было более ярким.

— Сначала скажу про другого Игоря — которого вы не упомянули. У нас ведь хоккейный регион, и в начале 90-х мне посчастливилось увидеть у нас живьем одну из мировых легенд этого вида спорта. В сезоне-1992/93 порядка тридцати матчей за «Лугано» провел великий Игорь Ларионов. Разве можно забыть такого мастера?! А Быков, Хомутов? Но все, лучше остановимся, а то полностью перейдем на ваш звездный хоккей той эпохи... Добровольский и Шалимов? Талантливые были футболисты, тут и спорить нечего. При этом ведь Шалимов провел свой единственный швейцарский сезон как раз у нас в Лугано. Осенью 1995 года «Лугано» выбил из Кубка УЕФА миланский «Интер», а Игорь отыграл оба матча. Болельщики команды до сих пор помнят те поединки, хотя сколько лет прошло!

Антона Миранчука в Швейцарии только начинают узнавать, ведь до этого на слуху был его брат, игравший за яркую «Аталанту». Знаю, что теперь Алексей выступает в США, ну а Антону предстоит показать себя в чемпионате Швейцарии. Шанс стать заметной фигурой в нашей суперлиге у него есть, но он должен понимать, что легкой прогулки не будет. Футболисты, выступающие в нашем первенстве, прекрасно знают, что на матчи регулярно приезжают скауты со всей Европы, так что все горят желанием показать себя. И Миранчуку тоже с самого начала надо настроиться всерьез. Талант и опыт — это прекрасно, но без максимальной самоотдачи у нас звездой не станешь.

Антон Миранчук
ФК Сьон
Читайте также
Большинство стран выступило за возвращение сборной России. Что произошло на исполкоме УЕФА, где Шевченко требовал оставить санкции
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Антона Миранчука назвали главной звездой «Сьона»
Бывший футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
Популярное видео
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости