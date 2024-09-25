О дебюте Антона Миранчука за «Сьон» «СЭ» рассказал журналист из Лугано Паоло Лауренти.

28-летний Антон Миранчук, который на правах свободного агента перешел в швейцарский «Сьон», дебютировал за свою новую команду в прошедшее воскресенье. Оппонентом экс-полузащитника «Локомотива» стал клуб «Лугано», входящий в тройку лидеров суперлиги.

Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 61 минуту, встреча завершилась нулевой ничей. В ближайший уик-энд Антона ждет выезд в Цюрих, где его новая команда сыграет с лидером чемпионата — «Цюрихом».

Своим мнением об игре и перспективах Миранчука в Швейцарии с «СЭ» поделился работающий в Лугано радиокомментатор медийного холдинга RSI Паоло Лауренти.

— Именно вы вели прямую радиотрансляцию матча в Сьоне. Что скажете о дебюте Антона Миранчука?

— Он вышел в стартовом составе, хотя кое-кто из моих местных коллег в это накануне не верил. Заметно, что Миранчуку не хватает игровой практики: ему объективно нужно время, чтобы набрать кондиции. Матч получился очень закрытым и тягучим, практически без ударов в створ ворот с обеих сторон. «Сьон», который только что вернулся в суперлигу, явно ставил перед собой одну задачу — не проиграть. А «Лугано» не хватило мощи в атаке на фоне травм. Конструктивного футбола было мало, так что Миранчуку сложно было себя проявить, да еще в новой для него среде. При этом нельзя не отметить, что это очень элегантный футболист, который может считаться сейчас главной звездой в своей команде.

— Как Миранчука встретил стадион?

— С любопытством. Приезд россиянина наделал немало шума. Посещаемость у «Сьона» сейчас хорошая, так что поддержка Антону и его партнерам обеспечена. Осталось только не разочаровать болельщиков. Следующий матч «Сьон» сыграет в гостях против лидера — «Цюриха». Там Миранчуку тоже придется непросто.

— Как в целом в Швейцарии отнеслись к появлению Миранчука?

— Президент «Сьона» традиционно умеет удивлять всех, так что он не изменил себе. Появление Миранчука вызвало неподдельный интерес, о нем немало рассказывала перед матчем спортивная пресса, особенно во французской части страны. И сам президент «Сьона», и его сын, выступающий в роли спортивного директора, отметили, что приобрели талантливого и опытного футболиста, которого в иной ситуации вряд ли смогли бы заполучить. Десятый номер на футболке Миранчука его ко многому обязывает, так что в Сьоне ждут от Антона яркой игры.

Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— На что может рассчитывать «Сьон» в этом сезоне? Насколько амбициозен его президент?

— Президент «Сьона» давно известен на всю страну любовью к клубу и эксцентричностью. Это очень богатый человек, умеющий и любящий удивлять публику своими решениями. Появление Миранчука — это ведь не только усиление состава, но еще и способ привлечь к себе дополнительное внимание. Что касается перспектив «Сьона» в этом сезоне, то, наверное, задача номер один — сохранить место в высшем дивизионе.

— Кого можно считать фаворитом нынешнего чемпионата?

— Мы в Лугано надеемся, что наш местный клуб вновь будет в числе лидеров. Пока так оно и есть. Кстати, в «Лугано» играет сейчас родной брат того самого Думбия, что хорошо известен у вас в России... Наверное, главным фаворитом турнира вновь все-таки можно считать «Янг Бойз», хотя он и неудачно начал сезон. Ну и «Цюрих» показывает, что с ним надо считаться.

— В чемпионате Швейцарии российские игроки — редкость, хотя не так давно приезжали Чалов и Кержаков. Но на исходе прошлого века появление двух Игорей — Добровольского и Шалимова — было более ярким.

— Сначала скажу про другого Игоря — которого вы не упомянули. У нас ведь хоккейный регион, и в начале 90-х мне посчастливилось увидеть у нас живьем одну из мировых легенд этого вида спорта. В сезоне-1992/93 порядка тридцати матчей за «Лугано» провел великий Игорь Ларионов. Разве можно забыть такого мастера?! А Быков, Хомутов? Но все, лучше остановимся, а то полностью перейдем на ваш звездный хоккей той эпохи... Добровольский и Шалимов? Талантливые были футболисты, тут и спорить нечего. При этом ведь Шалимов провел свой единственный швейцарский сезон как раз у нас в Лугано. Осенью 1995 года «Лугано» выбил из Кубка УЕФА миланский «Интер», а Игорь отыграл оба матча. Болельщики команды до сих пор помнят те поединки, хотя сколько лет прошло!

Антона Миранчука в Швейцарии только начинают узнавать, ведь до этого на слуху был его брат, игравший за яркую «Аталанту». Знаю, что теперь Алексей выступает в США, ну а Антону предстоит показать себя в чемпионате Швейцарии. Шанс стать заметной фигурой в нашей суперлиге у него есть, но он должен понимать, что легкой прогулки не будет. Футболисты, выступающие в нашем первенстве, прекрасно знают, что на матчи регулярно приезжают скауты со всей Европы, так что все горят желанием показать себя. И Миранчуку тоже с самого начала надо настроиться всерьез. Талант и опыт — это прекрасно, но без максимальной самоотдачи у нас звездой не станешь.