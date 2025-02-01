Первый гол Миранчука за «Сьон»: отреагировал на слова тренера и классно положил с лета

Но команда все равно уступила лидеру чемпионата Швейцарии.

Антон Миранчук отличился в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против лидера турнира «Лугано». Этот мяч стал первым для россиянина в официальных матчах за «Сьон» — он присоединился к команде в сентябре, но не всегда попадал даже в стартовый состав. Встреча завершилась поражением «Сьона» со счетом 2:3.

Швейцария: Суперлига. 21-й тур.

01 февр, 00:00. Cornaredo (Лугано)

Как забил Миранчук

Антон вышел в основе на игру с лидером чемпионата Швейцарии «Лугано», хотя до этого не появлялся на поле с первых минут со 2 ноября — тогда он помог «Сьону» добыть ничью во встрече с «Санкт-Галленом» (1:1). Против «Лугано» россиянин открыл счет уже на 15-й минуте: классно пробил с лета левой ногой из центра штрафной и направил мяч в угол. Правда, соперник отыгрался уже спустя 10 минут — форвард Шкельким Влади отметился третьим голом в сезоне.

В матче была огненная концовка: «Лугано» вышел вперед на 82-й минуте, «Сьон» сравнял счет, но в добавленное время лидер чемпионата Швейцарии все же вырвал победу с пенальти. Миранчук был заменен на 80-й минуте.

Антон долго не появлялся в стартовом составе не только из-за нелучших показателей, но и по причине травмы. В середине ноября Антон повредил приводящую мышцу бедра и вернулся на поле уже в январе, пропустив пять игр чемпионата и встречу с «Базелем» в Кубке Швейцарии («Сьон» уступил в серии пенальти).

Тренер намекал, что Миранчуку нужно выглядеть лучше

На первый гол в официальных матчах россиянину потребовалось 10 игр, хотя он имел постоянную практику: пять из девяти предыдущих встреч чемпионата начинал в основе, а выходя со скамейки, получал приличное количество минут. Огорчало и то, что с Миранчуком на поле «Сьон» не может победить, — пять поражений и четыре ничьих. Зато, когда Антон был травмирован, команда выиграла в четырех из пяти туров.

Публично о слабых результатах Миранчука высказывались даже тренер «Сьона» Дидье Толо и президент клуба Кристиан Константен. Боссы Антона намекали, что ждут от него большего. «То, что он делает, недостаточно хорошо для меня. Игрок не справляется в техническом плане или в плане отношения к делу? В целом ему нужно делать больше», — сказал Толо изданию Blick.

Недовольство высказывали и журналисты. «К сожалению, и в матче с «Базелем» Антон ничем не отметился. Он не был заметен на поле, не создавал никакой остроты. Безусловно, от него ждут большего. Может быть, он не до конца восстановился после травмы? Даже не знаю, что и думать. Но точно уверен, что Антон может играть лучше и приносить пользу команде», — сказал «СЭ» обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье после поражения «Сьона» «Базелю» в 20-м туре чемпионата.

За полгода в Швейцарии Миранчук подешевел почти в два раза

Миранчук переходил в «Сьон» в статусе большой звезды. Согласно Transfermarkt, он стал с большим отрывом самым дорогим игроком команды, оцениваясь в шесть миллионов евро. Из-за неудачного отрезка его стоимость упала до 3,5 миллиона — по-прежнему наивысшая цена в клубе. Далее следует марокканец Ильяс Шуареф с тремя миллионами евро.

После игры с «Лугано» «Сьон» опустился на девятое место в чемпионате, набрав 26 очков в 21 туре. Первые шесть команд суперлиги формируют плей-офф за чемпионство, вторые шесть продолжат борьбу за выживание. От топ-6 команду Миранчука отделяют четыре балла.