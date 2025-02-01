Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:00

Первый гол Миранчука за «Сьон»: отреагировал на слова тренера и классно положил с лета

Антон Миранчук забил первый гол за «Сьон» в чемпионате Швейцарии
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антон Миранчук.
Фото ФК «Сьон»
Но команда все равно уступила лидеру чемпионата Швейцарии.

Антон Миранчук отличился в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против лидера турнира «Лугано». Этот мяч стал первым для россиянина в официальных матчах за «Сьон» — он присоединился к команде в сентябре, но не всегда попадал даже в стартовый состав. Встреча завершилась поражением «Сьона» со счетом 2:3.

Швейцария: Суперлига. 21-й тур.
01 февр, 00:00. Cornaredo (Лугано)
Лугано
3:2
Сьон

Как забил Миранчук

Антон вышел в основе на игру с лидером чемпионата Швейцарии «Лугано», хотя до этого не появлялся на поле с первых минут со 2 ноября — тогда он помог «Сьону» добыть ничью во встрече с «Санкт-Галленом» (1:1). Против «Лугано» россиянин открыл счет уже на 15-й минуте: классно пробил с лета левой ногой из центра штрафной и направил мяч в угол. Правда, соперник отыгрался уже спустя 10 минут — форвард Шкельким Влади отметился третьим голом в сезоне.

В матче была огненная концовка: «Лугано» вышел вперед на 82-й минуте, «Сьон» сравнял счет, но в добавленное время лидер чемпионата Швейцарии все же вырвал победу с пенальти. Миранчук был заменен на 80-й минуте.

Антон долго не появлялся в стартовом составе не только из-за нелучших показателей, но и по причине травмы. В середине ноября Антон повредил приводящую мышцу бедра и вернулся на поле уже в январе, пропустив пять игр чемпионата и встречу с «Базелем» в Кубке Швейцарии («Сьон» уступил в серии пенальти).

Тренер намекал, что Миранчуку нужно выглядеть лучше

На первый гол в официальных матчах россиянину потребовалось 10 игр, хотя он имел постоянную практику: пять из девяти предыдущих встреч чемпионата начинал в основе, а выходя со скамейки, получал приличное количество минут. Огорчало и то, что с Миранчуком на поле «Сьон» не может победить, — пять поражений и четыре ничьих. Зато, когда Антон был травмирован, команда выиграла в четырех из пяти туров.

Публично о слабых результатах Миранчука высказывались даже тренер «Сьона» Дидье Толо и президент клуба Кристиан Константен. Боссы Антона намекали, что ждут от него большего. «То, что он делает, недостаточно хорошо для меня. Игрок не справляется в техническом плане или в плане отношения к делу? В целом ему нужно делать больше», — сказал Толо изданию Blick.

Недовольство высказывали и журналисты. «К сожалению, и в матче с «Базелем» Антон ничем не отметился. Он не был заметен на поле, не создавал никакой остроты. Безусловно, от него ждут большего. Может быть, он не до конца восстановился после травмы? Даже не знаю, что и думать. Но точно уверен, что Антон может играть лучше и приносить пользу команде», — сказал «СЭ» обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье после поражения «Сьона» «Базелю» в 20-м туре чемпионата.

Антон Миранчук против Гюго Вандермерша в&nbsp;матче &laquo;Сьон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Санкт-Галлен&raquo;. «Нет голевых действий? В «Сьоне» готовы ждать — там понимают ценность Антона Миранчука!» Интервью журналиста из Швейцарии

За полгода в Швейцарии Миранчук подешевел почти в два раза

Миранчук переходил в «Сьон» в статусе большой звезды. Согласно Transfermarkt, он стал с большим отрывом самым дорогим игроком команды, оцениваясь в шесть миллионов евро. Из-за неудачного отрезка его стоимость упала до 3,5 миллиона — по-прежнему наивысшая цена в клубе. Далее следует марокканец Ильяс Шуареф с тремя миллионами евро.

После игры с «Лугано» «Сьон» опустился на девятое место в чемпионате, набрав 26 очков в 21 туре. Первые шесть команд суперлиги формируют плей-офф за чемпионство, вторые шесть продолжат борьбу за выживание. От топ-6 команду Миранчука отделяют четыре балла.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
Читайте также
«Сандерленд» выкупил Изидора у «Зенита»
Погибших российских фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
«Спартак» проиграл СКА в серии буллитов
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

По стопам Промеса: экс-звезду сборной Бельгии арестовали по подозрению в контрабанде кокаина

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости