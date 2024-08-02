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Ди Марии и его семье угрожают расправой в родном Росарио. До этого запугивали близких Месси

Анхелю Ди Марии и его семье угрожают расправой в родном Росарио
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
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Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария
Анхель Ди Мария.
Фото AFP
В чем причина?

Последние несколько месяцев активно ходили слухи о том, что Анхель Ди Мария собирается вернуться в родной Росарио в Аргентине. Напомним, что срок соглашения футболиста с «Бенфикой» истек 1 июля и сейчас он находится в статусе свободного агента.

Несколько дней назад Анхель подтвердил, что переход в «Росарио Сентраль» был уже согласован, но он изменил свои планы из-за растущего уровня преступности и угроз его семье. Вероятнее всего, он продлит контракт с «Бенфикой» и останется в Португалии, но вряд ли после завершения карьеры великий футболист вернется в город, где родился и вырос.

Росарио и криминал

В Росарио большие проблемы с преступностью. В 2023-м нападениям дважды подвергалась семья Месси: сначала неизвестные обстреляли магазин отца жены футболиста, а через полгода после этого ограбили дом ее двоюродного брата.

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Причем в первом случае на месте преступления была оставлена записка, адресованная Лео: «Месси, мы ждем тебя. Явкин [мэр Росарио] — наркоторговец, он тебя не спасет».

О причинах нападения гадают до сих пор. По распространенной версии, это было связано с возможным переходом Лео в «Ньюэллс Олд Бойс» (откуда он мальчиком перешел в «Барселону»), одного из главных соперников «Росарио Сентраль». По другой версии, целью было запугать мэра, который в то время изменил программу раздачи бесплатной еды нуждающимся. Там долгая история, но если вкратце, то это связано с местной мафией и нелегальным получением еды, предназначенной тем, кому она действительно нужна.

Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария
Фото Reuters

Ди Мария и его слова о Росарио

Причины угроз семье Ди Марии лежат на поверхности — в марте этого года Анхель высказался о проблемах в родном городе, подняв тему незаконного оборота наркотиков: «Там живут мои родители и сестры, поэтому происходящее очень на меня влияет. Это сильно шокирует. Но желание и надежды всегда есть».

Такие слова, похоже, очень не понравились местным бандам. Практически сразу после этого заявления к дому Ди Марии в городе подъехала машина с людьми, которые оставили послание с угрозами. В записке говорилось: «Скажите своему сыну не возвращаться в Росарио, иначе мы убьем кого-то из вашей семьи. Вас не спасет даже губернатор. Мы разбрасываем не маленькие бумажки, а мертвых людей». Из отъезжающей машины раздались четыре выстрела в воздух.

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Позже подозреваемых задержали, но угрозы на этом не закончились — проблема оказалась куда шире. Так, после ареста предполагаемых преступников произошло нападение на дом руководительницы клуба «Ньюэллс Олд Бойз» — вновь было произведено несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал.

А недавно Анхель поведал еще одну жуткую историю — оказывается, он окончательно решил не переходить в «Росарио», после того как его сестра получила коробку со свиной головой с пулей во лбу. К неприятной посылке была прикреплена записка с угрозой, в которой говорилось, что если аргентинец вернется, то в следующий раз это будет голова его дочери.

«Я не вернусь в «Росарио». Это касается моей семьи, и я ни за что на свете не допущу, чтобы им грозила опасность. Я хочу защитить мир и счастье своей семьи».

Футболисты сборной Аргентины Лионель Месси и Анхель Ди Мария
Лионель Месси и Анхель Ди Мария.
Фото Global Look Press

Росарио — одна из криминальных столиц Южной Америки

Росарио — город, расположенный на реке Парана. В первую очередь это портовый город — он принимает тонны грузов каждый день. Разумеется, это идеальная среда для разгула преступности — тут действуют банды, связанные с оборотом наркотиков, через местный порт завозят контрабанду.

Проблема существовала и ранее, но весь мир обратил на нее внимание после историй с Месси и Ди Марией. А первым активно продвигать эту тему начал губернатор провинции Санта-Фе Максимилиано Пульяро. Он даже дошел до того, что объявил одной из главных задач борьбу с «наркотерроризмом».

В марте в Росарио вообще прибыла... аргентинская армия. Почти полтысячи солдат приехали в город для установления порядка — последней каплей стало убийство четырех человек.

Лионель Месси. Месси забивает и ждет в «Интер Майами» Ди Марию. Против «Атланты» Лео затмили крутые голы грузина Лобжанидзе

В Аргентине сейчас активно работают над решением проблемы — собираются расширить роль армии в операциях внутри страны, планируют ввести «антимафиозный» закон и уже создают отдельное подразделение для борьбы с этими группировками.

Остается надеяться, что через какое-то время Ди Мария все же сможет вернуться в безопасный Росарио — если не в качестве игрока, то в роли почетного гражданина, семье которого ничего не грозит.

Анхель Ди Мария
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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