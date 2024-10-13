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13 октября, 23:30

Украинского тренера Петракова уволили из сборной Армении. Сразу после поражения от Северной Македонии

Петраков отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Армении
Роман Кольцов
Корреспондент
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Александр Петраков.
Фото Global Look Press
В 2019-м он выигрывал молодежный ЧМ со сборной Украины.
Лига наций C. Группа 4
13 окт, 19:00. Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Ереван)
Армения
0:2
Македония

Украинец Александр Петраков был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Армении, сообщила пресс-служба местной федерации футбола. Решение об увольнении специалиста было принято 13 октября сразу после поражения от Северной Македонии (0:2) в матче Лиги наций.

«Петраков больше не будет возглавлять сборную. После матча с командой Северной Македонии он уволен с этой должности», — говорится в заявлении.

Как прошел матч

Сборная Армении владела территориальным преимуществом по ходу встречи, но пропустила два гола во втором тайме — отличились Боян Миовски и Исник Алими.

Решение об увольнении Петракова, скорее всего, принято из-за общей ситуации в турнирной таблице 4-й группы дивизиона С. Армянская команда идет на втором месте с четырьмя очками, отставая от лидирующей Северной Македонии на шесть баллов, и уже лишилась возможности бороться за первую строчку.

На данный момент официальной информации о возможных кандидатах на пост главного тренера сборной Армении нет.

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Болельщики пошли к президенту федерации

Представители фан-клуба FAF (First Armenian Front) собрались у здания Федерации футбола Армении после поражения сборной от Северной Македонии. Они потребовали встречи с главой федерации Арменом Меликбекяном, заявляя, что к нему есть вопросы.

По информации местных журналистов, эта акция началась после увольнения Петракова.

Отработал почти два года

67-летний Петраков возглавлял сборную Армении с 14 января 2023 года. Под руководством украинского специалиста команда не смогла отобраться на чемпионат Европы 2024 года, заняв 4-е место в отборе в группе с Латвией, Турцией, Уэльсом и Хорватией.

Всего в качестве главного тренера армянской команды Петраков провел 18 матчей, потерпел десять поражений, одержал четыре победы и четыре раза сыграл вничью.

Фото Global Look Press

Александр Петраков считается на Украине одним из лучших футбольных специалистов в детско-юношеском футболе. В 2019-м он привел молодежную сборную (U-20) к победе на чемпионате мира.

Футбол
Сборная Армении по футболу
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