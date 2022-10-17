«Звезды из «Фиорентины» говорили: «Для нас загадка, почему ты не играешь». Большое интервью Кокорина
Российский нападающий Александр Кокорин дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну, где ответил на самые актуальные вопросы.
«СЭ» собрал самые яркие цитаты.
О «Фиорентине»
— Чем ты занимался во Флоренции?
— Хороший вопрос (смеется). В итоге прекрасно жил, параллельно занимался — как на работу ходил. Четыре месяца, четыре тренера, первые травмы, тоже штуки четыре, наверное, подряд. Были одни тренеры, которые меня покупали, но я тогда травмировался. Когда пришел новый тренер, который меня не ждал, они взяли новых игроков. Если бы понимал, что я не конкурентоспособен, не могу играть на этом уровне, то вопросов бы не было. Но я мог играть, тренерский штаб говорил, что я в хорошей форме. Мне тяжело ответить, почему меня не выпускали на поле. Хотя плюс-минус я понимаю, почему это произошло: на меня надеялись, а я не заиграл из-за травм. Дальше, естественно, я ждал своего шанса, но купили футболистов, которые, по моему мнению... Мягко говоря, у них тоже не получилось.
— Были ли у тебя конфликты в «Фиорентине»?
— Ни одного. Я не могу многое рассказывать, поскольку принадлежу «Фиорентине» и, скорее всего, вернусь. Единственное было недопонимание, когда ко мне подходят и говорят, что я в хорошей форме и должен играть, но при этом я не выхожу на поле. При этом по тренировкам с тем же Душаном (Влаховичем), с другими ребятами я понимал, что могу играть. Для меня главной оценкой было мнение ребят, выступавших в топовых клубах: «Для нас загадка, почему ты не играешь». Мне ничего не оставалось делать, только тренироваться. Я не такой футболист, чтобы прийти к руководству и задавать вопросы. У меня есть контракт, я взрослый парень, и если они считают, что для клуба данная ситуация — это нормально, то так тому и быть. В контракте прописано черным по белому, что я должен делать. Но я не могу ответить на вопрос, почему не попадал в состав.
— Какие у тебя отношения с игроками из «Фиорентины»?
— Я общаюсь абсолютно со всеми, вплоть до тренеров по физиотерапии, которые помогали мне. Есть люди, которых я очень люблю, по кому я скучаю, с кем я на связи, которых я навсегда запомню. Нет людей в «Фиорентине», к которым я отношусь плохо. Хотя есть недопонимание с главным тренером — с Винченцо Итальяно. Если мое отсутствие в матчах зависит от него, то я его не понимаю. По-мужски, честно, не понимаю. Но, возможно, зависит и не от него.
Об «Арисе»
— Как появился вариант с «Арисом»?
— Я мог оказаться в России, где угодно. Но первый раз обратился к «Фиорентине», когда уже начались вопросы по заявке, вот эти непонятные истории. Я сам пришел, говорю: «У меня есть предложение, я хочу уйти». И все. И если бы я раньше рассматривал варианты, мог бы оказаться в России, но не хотел. Я понял, что хочу оказаться в том городе, где у меня будут лучшие условия жизни. Важной была и школа для ребенка, и все факторы, которые сходились. Я понимал, что это аренда на год. Когда задумался, где хочу провести этот год, то выбрал Кипр. Турция еще была, Венгрия была, но знаешь, это варианты... Честно, я сам нашел через соцсеть. Появились старые знакомые, я им написал: «Где вы находитесь? Какой там вариант? Я хочу быстро уехать, сменить обстановку». И все.
— Почему ты остановился на «Арисе»?
— Соскучился по нашей речи. Здесь все прозрачно, все, что обещали, выполнили максимально быстро. Мне нужно было понять с местом жительства, найти, где смогу играть очень много. Здесь куча игр, нет перерыва на сборные, чемпионат мира, нет паузы на Новый год. Играй, играй, играй в футбол, возвращайся и смотри дальше. Я очень благодарен людям во Флоренции, там приятно жить, но это несравнимые вообще города. Мне комфортнее в городе-курорте жить. Мне комфортно, где всегда солнце, где есть море — вот мне там комфортно. Я в своей стихии.
— Ты видишь разницу между чемпионатом Кипра и РПЛ?
— Я пока присматриваюсь, но не до конца понимаю, что здесь происходит. Я думаю, у них немолодые хорошие ребята, но не знаю, насколько у всех есть агенты и насколько у них есть возможность уехать из этого чемпионата. Кто-то был во Франции в «Бордо», потом уехал еще куда-то, кто-то играет в своей сборной. Просто чемпионат Кипра меньше освещается, и поэтому меньше про него кто-то знает. Уровень, если мы не берем «Зенит», «Спартак», «Динамо», которые хорошо играют, — вот что-то похожее.
— Как тебе стадион «Ариса»?
— Мне нравится. Маленький стадион, как раз все места заполняются, идеально, близко-близко к полю. На «Открытие» чем-то чуть-чуть похож либо на «Анжи».
— А в Европе какие стадионы?
— Чем думают люди, когда тебя закапывают под землю? Ты сидишь на скамейке запасных, тебе видно только ноги, а ты хочешь смотреть игру, понимать, что происходит. Никогда не понимал, зачем они так делают. В Италии это вообще классика — сидишь и смотришь в бетон.
Хотя есть суперсовременные стадионы. В Англии, например, запасные садятся на трибуну, смотрят игру, что-то понимают. Какие-то выводы для себя делать. А тут — сел под землю, они бутсы перед глазами бегают, что это такое? Некомфортно.
О травмах в «Спартаке»
— Как ты познакомился с массажистом Сергеем Колесниковым?
— Он приезжал, помогал мне, когда уже начались травмы. Понял, что не справлюсь без него. Все-таки я думал, что чуть по-другому устроены такие клубы с именем. Мне надо было перестраиваться, я новый футболист, который привык чуть по-другому за собой следить. Всегда так делал. У меня никогда не было травм. Они начались в «Спартаке», а потом и дальше продолжились. Может быть, это стечение обстоятельств, кто знает. Вот я смотрю на многих футболистов. Возьмем Азара: «Реал» — 11 травм. Как это объяснить? Плохой клуб? Вряд ли. Все вместе. Тяжело отвечать на эти вопросы.
Я уже семь лет знаю Колесникова, который провел 40 лет в легкой атлетике, которому я полностью доверяю. То, что мы делали, всегда проходило, нельзя это повесить на него. Может, это элементарно мой возраст. Нельзя списывать этот фактор.
— Чем ты будешь заниматься после завершения карьеры?
— У всех всегда такой стереотип, что спортивная часть карьеры — это как работа. Я не могу ее назвать работой, опираясь на все, что было раньше. Это любимое дело, хобби, и спасибо Господу, что я провел и провожу это время в любимом деле. Это часть моей жизни. Когда понимаешь, что карьера закончилась, то иди и занимайся тем, что тебе нравится. У меня есть такая возможность. Но пока об этом особо не думаю. Когда закончу, то чуть отдохну, пойму, что все, футбола нет. После этого я либо пойду куда-то учиться, либо начну чем-то заниматься.
— Когда ты последний раз был в Москве?
— Я последний раз был в Москве полтора года назад. Всегда понимал, что не смогу в ней жить. В этом городе не мой ритм. Да, я там работал, занимался спортом, но я не понимал, как там жить. Пока не планирую туда возвращаться. Полтора года — маленький срок для того, чтоб захотеть вернуться. Мне нравится смотреть что-то новое. Было бы прикольно попробовать везде пожить — может, в Америке, а то кроме Майами нигде там не был. Единственное, что меня сейчас связывает с Россией, — это мама, брат, который учится там, да и, в принципе, все. В любом случае я люблю эту страну, понимаю, какой там уровень жизни. Если не найду места себе, то вернусь. Сочи любимый город, Валуйки — тоже.
Об автомобилях
— Что дали, на том и езжу. Если бы оставался в Италии, ездил бы и на Fiat 500. Она отлично подходит для улочек во Флоренции, для паркинга, для всего. А на Кипре дороги современнее, можно ездить на чем тебе нравится. Сейчас у меня Mercedes GT 63S. Во Флоренции ездить сложнее, большие штрафы, в принципе, как и везде в Европе. Со всеми ограничениями в Италии должен быть специальный пропуск на въезд в центр. Я очень много заплатил штрафов, но они пришли со временем, через полгода.
У меня арендованный Porsche Macan в Италии, который я снял в Германии на два года, но я, скорее всего, сменю его, потому что есть такая возможность. Я откатался на нем полтора года и теперь могу поменять на любой другой автомобиль. Машину в России я продал, накатался на ней и не пользовался ею должным образом. Она редкая и дорогая, я ее очень выгодно продал. Сейчас у меня вообще нет собственной машины.
О сборной России
— Меня нет там. Я не знаю, как это еще охарактеризовать. Естественно, после той истории с заключением я хотел вернуться в сборную. Но ехать в команду, которая ни с кем не конкурирует, для меня не имеет смысла. Я всегда хотел играть против сильных сборных, представлять свою страну, а сейчас этого нет. Сейчас мне интереснее играть на моем новом месте, быть здоровым. Если мне объяснят, зачем я там нужен, тогда ладно, а пока я не понимаю. Я общаюсь с ребятами из сборной, и они говорят, что никто не хочет играть так, как сейчас.
Об интересе «Челси» к Захаряну
— Я не знаю, ошибка это или нет. Смотря куда ехать. Если у него есть такой клуб, как «Челси», то надо сделать все, чтобы уйти туда. А если какая-то непонятная команда в непонятной лиге, то туда лучше не двигаться. В моем случае (с лондонским «Арсеналом» в 2015 году) это была аренда с правом выкупа, а не покупка. Меня хотели посмотреть. Были последние дни перед закрытием трансферного окна, я ехал в сборную к Слуцкому, и все оборвалось на стадии переговоров. У меня кончался контракт с «Динамо». Если я уезжал в Англию, то возвращался бы свободным агентом, а в московском клубе этого не хотели.
О переходе Кварацхелии в «Наполи»
— Бомба вообще. Вот что значит попал сразу в правильное русло. Я думаю, он сейчас играет на эмоциях. Молодым оказался в такой команде, при этом он умеет играть в футбол. Когда ты попадаешь в сильный клуб и на тебя еще рассчитывают, то там идет большой эмоциональный подъем. Он еще уедет оттуда дальше, если будет так играть 1-2 года.