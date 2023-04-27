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Сегодня, 11:30

«Если бы надо было пробить пенальти пять раз, все равно это был бы Кокорин». Как дела у российского форварда

Артем Белинин
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
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Кипрский этап — неплохой.

«У него потрясающий год, нет причин судить его за незабитые пенальти. Если бы надо было ударить пять раз, все равно это был бы Кокорин», — так высказался про промахи Александра (он не забил два 11-метровых подряд) в минувший уик-энд пресс-аташе «Ариса» Христофорос Михаэлудис. Год у Кокорина действительно неплохой — это правда. На контрасте с тоскливым временем в «Фиорентине» так и вовсе прекрасный. Давайте чуть подробнее.

Кокорин — звезда «Ариса»

Александр знаменит с юности, но по-настоящему звездой себя почувствовать он смог, кажется, только на Кипре. Русский форвард однозначно самый популярный игрок команды, и клуб этим пользуется. Кокорин зимой натурально захватил соцсети «Ариса», тогда он был практически на каждой афише и во всех рекламных кампаниях.

Александр Кокорин во&nbsp;время интервью YouTube-каналу &laquo;Суперлига&raquo;. «Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме». Все скандалы с участием Кокорина: от шампанского в Монте-Карло до драки в кафе

Сейчас обороты чуть спали, на первый план выходят другие футболисты вроде габонца Шави Бабика, но Кокорин все равно остается популярным у болельщиков. Вот что про него говорил в интервью YouTube-каналу Nobel директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев: «Кокорин — главная улыбка, звезда, душа и харизма «Ариса». Есть большое количество людей, которые после перехода Саши завалили нас вопросами — как пройти на футбол, как приобрести билет, как купить майку Александра Кокорина».

Кокорин не просто самый звездный игрок в составе — в рамках чемпионата он представляет «Арис» в спонсорских мероприятиях. Так, в начале апреля его и некоторых партнеров по команде наградил кипрский автодилер — спонсор приза MVP недели. Компания подвела итоги регулярного чемпионата символической церемонией, среди прочих был отмечен Кокорин — он становился MVP недели дважды. Один из лучших результатов в команде и на Кипре — больше только у одного игрока.

В спортивном плане все круто

Это прозвучит удивительно, но это факт — команда во главе с Кокориным борется за чемпионство. Александр — лучший бомбардир «Ариса», на его счету 11 мячей, а еще он отдал две голевые передачи. В топе бомбардиров чемпионата он занимает четвертое место, и хотя на первое шансов почти нет, запрыгнуть в топ-2 вполне реально.

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Одновременно с этим «Арис» на одно очко опережает конкурентов за чемпионство и в плей-офф не проиграл еще ни одной встречи. Осталось пять игр — если команда Шпилевского пройдет дистанцию ровно, а Кокорин продолжит забивать раз в две игры, то командировку в Лимасол можно будет признать успешной.

Со здоровьем тоже наладилось — Саша на Кипре не пропускал игр из-за травм и вообще не получал повреждений. Для сравнения: в «Фиорентине», будучи в лазарете, Кокорин пропустил больше 20 матчей, в «Спартаке» — больше десяти. Так что у форварда в новом чемпионате все хорошо с формой, результативностью и спортивными достижениями — фактически Кокорин проводит один из лучших сезонов в карьере.

Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

Дальше — «Фиорентина»?

Аренда в «Арис» закончится летом — это значит, что Александру предстоит вернуться в Италию, где он не так давно получал премию «Золотой унитаз». Судя по новому интервью для Nobel, Кокорин не сильно верит в успешный камбэк — хотя и говорит, что хочет «побыть там».

Однако кто знает? Если повезет и Кокорин финиширует в топ-3 гонки бомбардиров, став чемпионом Кипра, то его европейская карьера может закончиться не так бесславно, как началась. А может быть, даже она и продолжится на неплохом уровне. Как вы считаете?

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Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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