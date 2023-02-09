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9 февраля, 23:35

Настоящий Роналду вернулся! Оформил покер и включился в гонку лучших бомбардиров лиги

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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«Аль-Вахда» — «Аль-Наср» — 0:4. Криштиану Роналду сделал покер.
Фото ФК «Аль-Наср»
И пробил отметку в 500 голов в национальных первенствах.

Когда Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», казалось, что в чемпионате Саудовской Аравии он может играть вполноги и все равно забивать голы пачками. Уровень у португальца все еще очень солидный — не так давно он забивал в АПЛ и на чемпионате мира, а еще оформил дубль в выставочном матче с «ПСЖ».

Но до недавнего времени все было весьма скромно: 0 голов за 90 минут в проигранном матче Суперкубка Саудовской Аравии и всего один забитый мяч за два тура в национальном первенстве, и тот с пенальти. В Сети даже распространилось видео, где мужчина на стадионе «Аль-Насра» возмущенно говорит: «Он получает 200 миллионов в год только за свое SIIIU».

Криштиану Роналду. Роналду наконец-то забил за «Аль-Наср» — правда, с пенальти. Его игра пока не впечатляет

«Матч был трудным, как и все матчи после заключения контракта с Роналду, потому что соперники отдают 200% своих усилий, чтобы противостоять ему. Легендарный Роналду был создан для того, чтобы справляться с давлением», — говорил после игры с «Аль-Фатом» одноклубник португальца Луис Густаво.

Зато на бытовом уровне Роналду в последние дни особенно купался в лучах внимания. 5 февраля Криштиану стукнуло 38, и его эффектно поздравили все — партнеры по команде подарили торт с его изображением, а в аккаунте сборной Португалии КриРо назвали лучшим в истории. Присоединился к поздравлениям даже «Манчестер Юнайтед», который нападающий недавно покинул со скандалом.

Но все же стартовому отрезку Роналду на новом месте кое-чего не хватало — а именно мощного выступления с кучей голов в официальном матче. И Криштиану дал фанатам то, чего они ждали. Нападающий появился в стартовом составе на матч 16-го тура с «Аль-Вахдой» из Мекки. Первая половина первого тайма ушла на раскачку — португалец цеплялся за мячи и несколько раз получил в голову во время борьбы. «Аль-Вахда» даже была близка к тому, чтобы открыть счет, но мяч после опасного удара угодил в штангу.

Но на 21-й минуте Роналду все же получил мяч в штрафной без опекуна на плечах и пробил в дальний угол — вратарь не успел сложиться. Есть первый гол с игры Криштиану в официальном матче за «Аль-Наср»! Как сообщает Goal.com, для Роналду этот гол стал 500-м в национальных чемпионатах.

Дальше — больше. На 40-й минуте Криш забил второй, направив мяч между ног вратарю. А во втором тайме отличился еще дважды — с пенальти и на добивании. «Аль-Наср» одержал победу 4:0 и обогнал в турнирной таблице «Аль-Шабаб» — сейчас у лидеров по 37 очков, но у команды Роналду есть игра в запасе. Для самого Криштиану этот покер стал первым с 2019 года, когда он забил четырежды сборной Литвы в отборе к Евро-2020.

Таким образом, у Роналду пять мячей за три тура чемпионата Саудовской Аравии, он ворвался в топ-10 лучших бомбардиров лиги. До лидера гонки, одноклубника Талиски, еще восемь мячей, но вряд ли у кого-то есть сомнения, что Криштиану вскоре будет бороться за звание лучшего снайпера турнира. Другого от него и не ждут.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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