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Дьокереш, Консейсау и еще 5 главных открытий 2024 года. Кто из них станет суперзвездой?

Названы 7 главных футбольных открытий 2024 года
Даниил Матвеев
Корреспондент
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Виктор Дьокереш, Франсишку Консейсау и Амад Диалло.
Фото Getty Images
Рейтинг, в котором нет Ямаля.

В 2024-м о себе заявили многие — кто-то вышел на пик формы, показал высокий потенциал или удачно сменил амплуа, став лучшей версией себя.

Рассказываем про главные открытия ушедшего года в мировом футболе. Мы постарались включить в рейтинг не самых попсовых футболистов: здесь вы не найдете Ямаля, Бобба и других сформировавшихся суперзвезд.

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх
Фото Getty Images

Райан Гравенберх, 22 года, полузащитник «Ливерпуля»

«Ливерпуль» много критиковали за то, что в клубе упустили Мартина Субименди. Испанец уже дал согласие на переезд, но в последний момент отказался уходить из «Сосьедада» и остался в команде.

Вместо покупки другого опорного полузащитника в «Ливерпуле» тщательно изучили внутренние резервы. Казалось, дыру в центре поля будет закрывать Ватару Эндо, которого купили годом ранее, но японец все-таки не тот футболист, который мог бы стать вторым Родри.

Арне Слот изящно вышел из ситуации: отодвинул Гравенберха чуть назад и получил футболиста, который отлично отбирает мяч и идеально продвигает его вперед. Про Субименди уже благополучно забыли — он теперь подойдет разве что в ротацию.

Харри Кейн, Виктор Дьекереш, Килиан Мбаппе. Лучшие бомбардиры 2024-го. Ни одна звезда и близко не подобралась к монстру из Португалии

Виктор Дьокереш, 26 лет, нападающий «Спортинга»

Да, про немыслимый прогресс Дьокереша слышали практически все, но нельзя не упомянуть шведа в таком рейтинге. Нападающий забил 62 мяча в 63 встречах в 2024 году. Он по праву заслужил звание самого ценного форварда Европы.

Уход Аморима из «Спортинга» немного напугал — без него команда забуксовала, а Дьокереш ненадолго замолк. Но в 2025-м футболист продолжил шоу — уже забил три мяча в ворота «Витории».

Через полгода нападающий обязательно должен оказаться в одном из топ-клубов Европы — игрок подходит к пику карьеры в отличной форме и должен успеть показать себя на самом высоком уровне.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло
Фото Getty Images

Амад Диалло, 22 года, полузащитник «Манчестер Юнайтед»

В «МЮ» настоящий хаос — футболисты там проживают взлеты и падения целой карьеры за несколько месяцев. Еще год назад главной надеждой команды был Алехандро Гарначо, но теперь его место занял Амад, которому наконец-то дали шанс в основном составе.

Амад Диалло празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (1:2). 15&nbsp;декабря. Манчестер. Рос в нищете, подделывал документы и обыграл Гвардиолу. Колонка Казанского — о новом герое «МЮ»

Диалло сейчас, наверное, самый полезный футболист в обойме. В прошлом году ивуарийцу не доверяли: он долго был травмирован, а затем никак не мог закрепиться в старте. В нынешнем сезоне игрок тоже долго разгонялся — вероятно, импульс его карьере придал Аморим, подвинувший футболиста ближе к чужим воротам.

После прихода нового тренера Диалло уже оформил пять голевых передач и два гола — до этого момента он набрал по «гол+пас» всего 3+2. И пусть «МЮ» все еще выступает неважно, Амад уже показал мощный прорыв под конец года и наверняка продолжит разрывать.

Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш
Фото Getty Images

Омар Мармуш, 25 лет, нападающий «Айнтрахта»

Мармуш за половинку текущего сезона показал себя так здорово, что уже заслужил сравнения с Мохамедом Салахом. Египтянин летом 2023-го достался «Айнтрахту» совершенно бесплатно, а сейчас его стоимость выросла аж до 60 миллионов евро.

На счету футболиста уже 18 голов и 12 голевых передач — игрок удачно сменил амплуа, переместившись с фланга атаки в двойку нападающих. Однозначно один из главных прорывов года!

Мармуша уже связывают с «Ливерпулем». Если Салах не продлит контракт, то молодой египтянин действительно выглядит хорошим кандидатом на его замену. Будем следить за развитием событий и за неожиданным взлетом классного форварда.

Полузащитник «Ювентуса» Франсишку Консейсау
Фото Getty Images

Франсишку Консейсау, 22 года, полузащитник «Ювентуса»

Карьера Консейсау к моменту перехода в «Ювентус» была очень странной: игрок ушел из «Порту» в «Аякс», там почти не пригодился и вернулся, но на правах аренды. В июле 2024-го «драконы» выкупили футболиста — причем заплатили в два раза больше, чем получили двумя годами ранее.

Франсишку Консейсау (слева) и&nbsp;Криштиану Роналду. Сын легенды «Порту» и новый герой Португалии. Кто такой Франсишку Консейсау

К концу августа в игру вступил «Ювентус». Тьяго Мотте он неожиданно очень пригодился: сейчас на счету вингера 19 матчей, три гола и пять голевых передач. При этом статистика могла быть и лучше, если бы тренер «Юве» чаще раскрывал, а не сушил игру.

На данный момент Консейсау увеличил свою трансферную стоимость до 36 миллионов евро и по праву стал считаться одним из самых перспективных футболистов Европы. К концу сезона права на вингера точно выкупят — ждем, что Франсишку покажет в 2025-м.

Нападающий «Челси» Марк Гиу
Фото Getty Images

Марк Гиу, 19 лет, нападающий «Челси»

Про Гиу до лета 2024-го слышали разве что эксперты по «Ла Масии» — «Барселона» неожиданно достала перспективного форварда из академии, и он выстрелил на предсезонке.

Нападающим тут же заинтересовался «Челси», который традиционно засматривался на все, что блестит. Переход был оформлен за пару дней. Да, Гиу пока не доверяют место в основном составе — испанец преимущественно играет в Лиге конференций.

Зато как он себя проявляет в этом турнире! Шесть мячей в шести матчах, 47 минут на голевое действие. В последнее время игрок стал чаще попадать в заявку лондонцев в АПЛ — в 2025-м Гиу просто обязан выйти на новый уровень.

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман
Фото Getty Images

Адемола Лукман, 27 лет, нападающий «Аталанты»

На самом деле в этот рейтинг мог пробиться весь состав «Аталанты»: здорово играет Пашалич, проявил себя Руджери, как влитой встроился в состав Ретеги. Но Лукман — это уникальный случай.

Адемола Лукман. Воспитанник советского тренера закончил сказку «Байера». Лукман — главный герой финала Лиги Европы

Лучший матч нигерийца в 2024-м — финал Лиги Европы, в котором форвард лично нанес единственное поражение «Байеру» в сезоне, оформив хет-трик. Его перформанс мог стать лучше только в двух случаях: если бы это был финал Лиги чемпионов или чемпионата мира.

Сейчас у Лукмана 12 голов и шесть голевых передач: к концу кампании нападающий обязательно пробьет отметку в 20 забитых мячей. А еще очень хотелось бы верить, что его голы помогут «Аталанте» взять первое в истории скудетто.

Виктор Дьекереш
Футбол
Амад Диалло
Франсишку Консейсау
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