Зоммер — о победе «Интера» над «Лейпцигом»: «Приятно провести очередной матч без пропущенных голов»
Голкипер «Интера» Янн Зоммер поделился мнением об игре команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:0).
«Были проблемы во втором тайме. Мы защищались и забили только один раз, нужен был и второй мяч, чтобы снять напряжение. В любом случае нам удалось набрать три важных очка. Приятно провести очередной матч без пропущенных голов, но это командная работа», — цитирует Зоммера пресс-служба UEFA.
За последние 5 встреч в Лиге чемпионов миланская команда не пропустила ни одного гола.
«Интер» с 13 очками лидирует в турнирной таблице Лиги чемпионов.
Источник: UEFA
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