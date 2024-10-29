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Сегодня, 10:30

«Золотой мяч» 2024: все победители по номинациям

Родри стал обладателем «Золотого мяча» 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри с «Золотым мячом».
Фото AFP

29 октября состоялась ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира по версии издания France Football «Золотой мяч». Мероприятие проходило в театре

«Шатл» в Париже (Франция). «СЭ» публикует список всех победителей.

Победители «Золотого мяча» 2024

«Золотой мяч»

Родри («Манчестер Сити»)

«Золотой мяч» среди женщин

Айтана Бонмати («Барселона»)

Тренер года

Карло Анчелотти («Реал»)

Тренер года в женском футболе

Эмма Хейз (женская сборная США)

Лучший мужской клуб года

«Реал»

Лучший женский клуб года

«Барселона»

Трофей Льва Яшина

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Лучший молодой футболист

Ламин Ямаль («Барселона»)

Трофей Герда Мюллера

Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («Реал»)

Трофей имени Сократеса

Дженнифер Эрмосо («УАНЛ Тигрес»)

Футбол
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