Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:30

«Золотой мяч» 2024: список номинантов и кто претендует на премию лучшему футболисту

В понедельник пройдет церемония вручения «Золотого мяча»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 28 октября. Издание France Football назовет лучшего футболиста по итогам сезоне-2023/24, его выбирают журналисты изданий из всех стран мира.

В список номинантов премии попали Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Тони Кроос, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде, Даниэль Карвахаль, Рубен Диаш, Эрлин Холанн, Филип Фоден, Родри, Эмилиано Мартинес, Нико Уильямс, Гранит Джака, Флориан Виртц, Алекс Гримальдо, Артем Довбик, Матс Хуммельс, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Харри Кейн, Витинья, Коул Палмер, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Вильям Салиба, Деклан Райс, Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес и Адемола Лукман.

Мероприятие в Париже начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире церемонию покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча».

Читайте также
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
«Барса» была в сантиметрах от провала, а «Реал» погубил плохой прессинг. Тактический разбор класико
Популярное видео
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2024: все номинанты на награды лучшим в сезоне
«Золотой мяч»: время начала онлайн-трансляции и где смотреть церемонию вручения
«МЮ» попросил «Манчестер Сити» подбросить своих игроков в Париж в целях экономии
Над Лаутаро смеялись в Катаре, а сейчас Месси прочит ему «Золотой мяч». Справедливо?
Эдерсон заявил, что вручил бы «Золотой мяч» Винисиусу
Винисиус получит «Золотой мяч» — 2024. Бразилец правда заслужил награду лучшему игроку мира?
Морьентес назвал фаворита на получение «Золотого мяча»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ПАОК уступил ОФИ, Оздоев отыграл весь матч, Чалов не попал в заявку

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости