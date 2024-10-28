Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:30

«Золотой мяч» 2024: началась прямая трансляция церемонии вручения премии

Началась прямая трансляция церемонии вручения «Золотого мяча»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Трофей «Золотой мяч» от журнала France Football
Фото Getty Images

Церемония вручения «Золотого мяча» проходит в понедельник, 28 октября. Мероприятие организовано в парижском театре «Шатле», расположенном на одноименной площади. Официальное время начала — 22.45 по Москве.

В прямом эфире церемонию показывает онлайн-кинотеатр «Okko». Трансляция доступна в разделе «Спорт» на платной основе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча».

На церемонии назовут имена лучших футболиста, футболистки, молодого игрока (до 21 года) и вратаря (приз имени Льва Яшина). Также будут награждены лучший бомбардир, лучший клуб и лучшие тренеры в мужском и женском футболе.

Учитываются достижения в сезоне-2023/24. В голосовании, которое организовывает издание France Football, принимают участие спортивные журналисты ведущих изданий и разных стран мира.

Читайте также
Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Безногий автогонщик Билли Монгер установил рекорд в триатлоне
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Популярное видео
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2024: все номинанты на награды лучшим в сезоне
«Реал» стал лучшим клубом по итогам сезона-2023/24, мадридцы пропустили церемонию
«Барселона» стала лучшим женским клубом по итогам сезона-2023/24
Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии
Ямаль стал обладателем Копа Трофи — лучшему молодому игроку мира
Ольмо: «Я не удивлюсь, если Родри выиграет «Золотой мяч»
Родри — о возможной победе в номинации на «Золотой мяч»: «Честно говоря, я ничего не знаю»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кроос уверен, что Родри выиграет «Золотой мяч»

Родри — о возможной победе в номинации на «Золотой мяч»: «Честно говоря, я ничего не знаю»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости