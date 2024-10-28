«Золотой мяч» 2024: началась прямая трансляция церемонии вручения премии

Церемония вручения «Золотого мяча» проходит в понедельник, 28 октября. Мероприятие организовано в парижском театре «Шатле», расположенном на одноименной площади. Официальное время начала — 22.45 по Москве.

В прямом эфире церемонию показывает онлайн-кинотеатр «Okko». Трансляция доступна в разделе «Спорт» на платной основе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча».

На церемонии назовут имена лучших футболиста, футболистки, молодого игрока (до 21 года) и вратаря (приз имени Льва Яшина). Также будут награждены лучший бомбардир, лучший клуб и лучшие тренеры в мужском и женском футболе.

Учитываются достижения в сезоне-2023/24. В голосовании, которое организовывает издание France Football, принимают участие спортивные журналисты ведущих изданий и разных стран мира.