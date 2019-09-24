Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что его не волнуют индивидуальные награды.

— Я — MVP всех MVP, — приводит слова шведа AS. — Поэтому мне все равно на эти церемонии. Я сосредоточен на футболе и на том, чтобы моя команда побеждала. Понятия не имею, кому вручают золотую бутсу. Ее ведь дают с учетом голов в плей-офф или нет?

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назван игроком года ФИФА. В сезоне-2018/19 аргентинец помог «Барсе» стать чемпионом Испании, а также выиграл «Золотую бутсу» лучшему европейскому бомбардиру и назван лучшим футболистом чемпионата Испании.