Златан Ибрагимович: «Хочу, чтобы через 50 лет люди говорили: «на свете есть только один Златан»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, чем мог бы заняться после завершения игровой карьеры.

— После завершения карьеры я продолжу играть важную роль в мире футбола, — заявил 38-летний швед Gazzetta dello Sport. — Я хочу иметь полную власть при принятии ключевых решений. Возможно, я стану тренером, но в этой профессии очень большой стресс: за один сезон современный тренер стареет на 10 лет.

Я хочу, чтобы через 50 лет люди говорили: «на свете есть только один Златан. Таких, как он, не будет больше никогда».

В текущем сезоне Ибрагимович провел 29 матчей в МЛС, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт шведа с «Гэлакси» истекает в декабре 2019 года.