Златан Ибрагимович: «Если я уйду, вам, журналистам, будет не о чем писать»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о том, что американским журналистам будет не о чем писать в случае его ухода. 38-летний форвард отметил, что планирует отработать свой контракт до конца.

— У меня контракт до 31 декабря 2019 года, и я хочу отработать его на совесть. Если я уйду, вам, журналистам, будет не о чем писать. Если останусь, то будет. Посмотрим, как все повернется, — цитирует 38-летнего шведа Si.com.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 29 матчей в МЛС, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач.