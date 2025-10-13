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13 октября 2025, 05:42

Зидан: «Обязательно вернусь к работе главным тренером, таков мой план»

Евгений Козинов
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото AFP

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан планирует вернуться к тренерской деятельности. 53-летний француз с 2021 года без команды после ухода из «Реала».

«Я обязательно вернусь к работе главным тренером, таков мой план. Я мечтаю когда-нибудь стать главным тренером сборной Франции. Посмотрим, что будет. Я в «Ювентусе»? Не знаю, почему этого не произошло. Эта команда всегда в моем сердце, потому что она многое мне дала», — цитирует OneFootball Зидана.

Ранее появилась информация, что Зидан станет новым главным тренером сборной Франции после чемпионата мира-2026, когда пост покинет Дидье Дешам.

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Зинедин Зидан
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Ювентус
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