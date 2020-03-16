Зико прошел тест на коронавирус. Он отрицательный

Легендарный бразильский футболист и бывший тренер ЦСКА Зико прошел тест на заражение коронавирусом.

— Учитывая тот факт, что я контактировал со своим другом, вице-президентом «Фламенго» Маурисио Гомесом де Матосом, у которого было обнаружено заражение коронавирусом, я прошел тест, — написал Зико в Instagram. — Результат оказался отрицательным. Это дало ощущение спокойствия, но мы должны сохранять бдительность и соблюдать рекомандации ВОЗ. Все вместе за здоровье людей.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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