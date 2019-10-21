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Жуткие беспорядки во время матча чемпионата Мексики

08:26

Матч чемпионата Мексики «Атлетико Сан Луис» — «Керетаро» был прерван при счете 0:2. На стадионе начались массовые беспорядки.

На 85-й минуте игра была остановлена, так как начались столкновения болельщиков, которые позднее прорвались на поле. В итоге матч не был возобновлен.

Как сообщают местные СМИ, игроки пытались успокоить болельщиков, но те в ответ пытались атаковать футболистов. Несколько зрителей пострадали, врачи оказали им помощь прямо на поле.

До этого болельщики «Керетаро» бросали в своих оппонентов посторонние предметы. Из-за этого получила травму болельщица «Атлетико Сан-Луис», которую унесли на носилках.

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