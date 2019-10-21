Жуткие беспорядки во время матча чемпионата Мексики

Матч чемпионата Мексики «Атлетико Сан Луис» — «Керетаро» был прерван при счете 0:2. На стадионе начались массовые беспорядки.

На 85-й минуте игра была остановлена, так как начались столкновения болельщиков, которые позднее прорвались на поле. В итоге матч не был возобновлен.

Как сообщают местные СМИ, игроки пытались успокоить болельщиков, но те в ответ пытались атаковать футболистов. Несколько зрителей пострадали, врачи оказали им помощь прямо на поле.

Cap?tulo NEGRO en la historia de nuestro futbol. No hay algo m?s triste que marcar con violencia la infancia.



Los aficionados de San Luis y Quer?taro se la creyeron de m?s su «Cl?sico», la neta. pic.twitter.com/DNZIG7PdD3 — Alan Lara (@alanlarav) October 20, 2019

До этого болельщики «Керетаро» бросали в своих оппонентов посторонние предметы. Из-за этого получила травму болельщица «Атлетико Сан-Луис», которую унесли на носилках.