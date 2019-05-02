Бывший тренер "Реала" Жозе Моуринью - о состоянии здоровья экс-вратаря команды Икера Касильяса, ныне выступающего за "Порту". Ранее стало известно, что он перенес сердечный приступ.

- Я сразу же связался с "Порту". У клуба отличный медицинский департамент, Икер будет в хороших руках, - цитирует специалиста RT. - В прошлом у нас были разногласия, но сейчас остались хорошие отношения.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. 37-летний испанец выиграл чемпионат (сезон-2017/18) и Суперкубок Португалии (2018).

Вратарь долгое время выступал за "Реал"​. С 1998 года он провел в составе мадридцев более 700 матчей. С "Королевским клубом" испанец выиграл чемпионат (5 раз), Кубок (2), Суперкубок (4) Испании, Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (2), Межконтинентальный кубок (1) и клубный чемпионат мира (1).