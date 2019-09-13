Жозе Моуринью: «Мне надоели каникулы!»

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед»? Жозе Моуринью признался, что скучает по работе.

— Мне надоели каникулы! — приводит слова Моуринью L'Essentiel. - Этим летом я впервые жил в стиле болельщика. Теперь я лучше понимаю, как фанаты переживают период летнего трансферного окна. Я как никогда активно ищу для себя новую команду, но это не должна быть сборная — ее возглавлю в лучшем случае через 10 лет.

В будущем я бы хотел принять участие в финальной стадии чемпионата мира или Европы, там действительно чувствуется драйв. Однако решающий минус в играх сборных — слишком малое число игр, я не привык к такому. Когда я вернусь? Когда увижу перед собой действительно стоящее предложение. Это предложение должно подтолкнуть меня к возвращению.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили в декабре 2018 года.