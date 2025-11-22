Футбол
Сегодня, 03:22

Моуринью раскритиковал игроков «Бенфики» после победы: «В перерыве я сделал четыре замены, но хотел бы сделать девять»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью выразил глубокое разочарование игрой своей команды в матче 1/16 финала Кубка Португалии против «Атлетику» (2:0).

«Я был здесь и слушал ваше общение с игроком «Атлетику», и, думаю, он сказал правду. Они проделали выдающуюся работу. У них хорошая организация, талантливая молодежь, которая могла бы создать нам некоторые трудности. Но и мы в первом тайме сыграли плохо. Меня больше всего ранит, когда у игроков плохое отношение к делу. В перерыве я сделал четыре замены, но хотел бы сделать девять. К матчам нужно относиться серьезно.

Проблема была не в системе, а в игроках. Сегодня была ротация, и некоторые основные игроки не были на поле с первой минуты. Я им уже сказал, чтобы они не стучались ко мне в дверь, когда не играли. Я — тренер «Бенфики», и ответственность лежит на мне, но и у игроков тоже есть своя ответственность, в первую очередь, перед болельщиками. Что касается отношения, есть вещи, которые не подлежат обсуждению и которые я не могу принять. Когда я критикую игроков, я критикую себя за то, что не выжимаю из них максимум. Это подразумевается. Когда я критикую команду и игроков, я критикую себя», — приводит Record слова Моуринью.

«Бенфика» стала первым клубом, который вышел в 1/8 финала Кубка Португалии в этом сезоне. Следующий соперник команды Моуринью определится по итогам жеребьевки.

Футбол
ФК Бенфика
Жозе Моуринью
