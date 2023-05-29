Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 05:31

Жоау Мариу объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу сообщил о завершении карьеры в сборной Португалии.

«Учитывая этап, который я прохожу в своей карьере, и после глубоких, личных, вдумчивых и честных размышлений, я понимаю, что сейчас самое время попрощаться с национальной сборной», — написал Мариу в соцсетях.

30-летний португалец провел за национальную команду 56 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 12 результативных передач. Вместе со сборной он стал чемпионом Европы-2016.

Жоау Мариу
Сборная Португалии по футболу
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ференцварош» проиграл «Мезекевешду» в последнем туре чемпионата Венгрии
Новости
RSS RSS
Все новости