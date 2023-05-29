Жоау Мариу объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу сообщил о завершении карьеры в сборной Португалии.

«Учитывая этап, который я прохожу в своей карьере, и после глубоких, личных, вдумчивых и честных размышлений, я понимаю, что сейчас самое время попрощаться с национальной сборной», — написал Мариу в соцсетях.

30-летний португалец провел за национальную команду 56 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 12 результативных передач. Вместе со сборной он стал чемпионом Европы-2016.