Феликс: «Роналду достиг всего в Европе, вписал свое имя в историю»

Нападающий «Челси» и сборной Португалии Жоау Феликс заявил, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду достиг всего, пока играл в европейских чемпионатах.

«Он продолжит играть за сборную. Сыграет ли он на ЧЕ-2024? Лучше спросите у него. В Европе он уже всего достиг. Он вписал свое имя в историю, и теперь сделает это в Саудовской Аравии. Желаю ему достичь этого», — приводит слова Феликса AS.

38-летний Роналду выступал в европейских чемпионатах с 2002 по 2022 год. Он играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».