Жоау Феликс: "Успехи на футбольном поле сильно помогают мне с девушками"

Полузащитник "Бенфики" Жоау Феликс связал повышенное внимание со стороны противоположного пола со своими удачными выступлениями, информирует Calciomercato.

19-летний хавбек стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы после первого четвертьфинального матча с "Айнтрахтом" (4:2) и побил рекорд Эйсебио.

– Успехи на футбольном поле сильно помогают мне с девушками. В социальных сетях они часто присылают мне фотографии, даже в обнаженном виде. Пока не думаю о том, чтобы найти себе девушку, я еще молод. Все еще впереди, – приводит слова Феликса Calciomercato.

В текущем сезоне Феликс принял участие в 36 матчах "Бенфики", забил 15 голов и отдал 7 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

Малыш на 120 миллионов. Игрок "Бенфики" Жоау Феликс круче Роналду