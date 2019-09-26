Жезуш объяснил свой жест во время матча с «Интернасьоналом»

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш объяснил свой жест, сделанный во время матча 21-го тура чемпионата Бразилии с «Интернасьоналом» (3:1).

— Я передал привет глухонемым, — приводит слова португальца А'Bola. — На этой неделе они были нашими гостями на базе клуба. Я продемонстрировал жесты, которым они меня научили. На их языке это означает: «Фламенго», я люблю тебя!".

После 21 тура «Фламенго» с 48 очками лидирует в таблице, на 6 баллов опережая идущего следом «Палмейрас».