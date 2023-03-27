Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:43

Жеребьевка МЧМ по футболу сорвалась из-за призыва к дисквалификации Израиля

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Жеребьевка молодежного чемпионата мира до 20 лет была отменена через несколько дней после того, как губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допустить Израиль к соревнованиям, сообщает Индонезийская футбольная ассоциация.

«Жеребьевка для турнира с участием 24 стран, который начнется в мае, должна была пройти 31 марта, однако FIFA отменила мероприятие без объяснения причин и назначения новой даты», — говорится в заявлении PSSI.

FIFA уже отстраняла Индонезию от международного футбола в 2015 году на год из-за вмешательства правительства в деятельность PSSI.

Турнир должен состояться летом 2023 года в Индонезии.

Футбол
Сборная Израиля по футболу
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Сербии назвали Кокорина мастером современного футбола
Новости
RSS RSS
Все новости