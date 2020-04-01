Жена Зе Луиша поделилась оригинальным упражнением с использованием туалетной бумаги

Жена нападающего «Порту» Зе Луиша Алеся опубликовала видео, на котором делает упражнение, касаясь ногой расставленной на полу туалетной бумаги.

Ранее футболисты делились видеороликами, на которых чеканят туалетную бумагу, призывая оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

Из Инстаграма жены Зе Луиша Алеси pic.twitter.com/JRqMznZOrC — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 1, 2020

Зе Луиш известен в России по выступлениям за «Спартак» — за красно-белых он выступал с 2015 по 2019 год, забив 35 голов и отдав 23 голевых передачи в 109 матчах.