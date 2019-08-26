Жена Каниджи: «Он живет с проституткой, которая накачивает его наркотиками»

Бывшая жена экс-нападающего сборной Аргентины Клаудио Каниджи Мариана подозревает его в сожительстве с проституткой.

— Я по-прежнему люблю мужа и не считаю себя разведенной, — приводит The Sun слова Марианы. — Клаудио живет с проституткой, которая накачивает его наркотиками каждый день. Уверена, что они оба окажутся в тюрьме. Я собираюсь провести консультацию со своими адвокатами, после чего подам на них в суд.

В свою очередь Каниджа потребовал провести психиатрическую экспертизу в отношении Марианы. Напомним, что 52-летний аргентинец известен по выступлениям за «Ривер», «Аталанту», «Боку Хуниорс» и «Рейнджерс».