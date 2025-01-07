Желько Петрович заявил, что Москва — лучший мегаполис

Черногорский тренер Желько Петрович признался в любви к Москве.

«Мой любимый мегаполис — Москва. Я жил в Лондоне, Токио, Гамбурге и многих других больших городах. Мне понравился Токио, японцы очень милые люди, но Москва — это особенная любовь, она такая огромная, такая красивая. Место с невероятной историей. Бывало, что я спорил с разными людьми на передачах, которые говорили что-то плохое про Москву, но никогда там сами не были. Москва — это просто невероятно, как и Санкт-Петербург и другие российские города», — заявил Петрович «РБ Спорт».

В данный момент специалист возглавляет «Аль-Кадсию», в его послужном списке сборные Ирака, Сербии, «Гамбург», «Фейеноорд», «Сандерленд».