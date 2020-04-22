Зе Луиш показал, как старается не растерять дриблинг во время карантина
10:20
Бывший нападающий «Спартака», ныне выступающий за «Порту» Зе Луиш опубликовал видео своей тренировки с мячом во дворе своего дома.
Из Инстаграма Зе Луиша pic.twitter.com/XjWPxTXnHW— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 22, 2020
Из-за пандемии коронавируса отменены большинство соревнований, а спортсмены находятся на самоизоляции и тренируются в домашних условиях.
По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 557 917 человек. Зафиксировано 177 688 летальных исходов, 695 325 человек выздоровели.
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