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Зе Луиш показал, как старается не растерять дриблинг во время карантина

10:20
Зе Луиш. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Зе Луиш. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший нападающий «Спартака», ныне выступающий за «Порту» Зе Луиш опубликовал видео своей тренировки с мячом во дворе своего дома.

Из-за пандемии коронавируса отменены большинство соревнований, а спортсмены находятся на самоизоляции и тренируются в домашних условиях.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 557 917 человек. Зафиксировано 177 688 летальных исходов, 695 325 человек выздоровели.

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