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Зе Луиш поддержал Марега после расистского инцидента

10:57
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Форвард «Порту» Зе Луиш выразил поддержку своему партнеру по команде Муссе Марега. Футболист ушел с поля из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «Витории Гимарайнш» в матче чемпионата Португалии. «Порту» выиграл этот матч со счетом 1:0, Марега забил один из мячей.

Инцидент произошел после гола малийца. Ранее игрок выступал за «Виторию» на правах аренды.

— Мы вместе, брат. Гребем к одному берегу до самого конца, — написал Зе Луиш в Instagram.

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