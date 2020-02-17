Зе Луиш поддержал Марега после расистского инцидента

Форвард «Порту» Зе Луиш выразил поддержку своему партнеру по команде Муссе Марега. Футболист ушел с поля из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «Витории Гимарайнш» в матче чемпионата Португалии. «Порту» выиграл этот матч со счетом 1:0, Марега забил один из мячей.

Инцидент произошел после гола малийца. Ранее игрок выступал за «Виторию» на правах аренды.

— Мы вместе, брат. Гребем к одному берегу до самого конца, — написал Зе Луиш в Instagram.