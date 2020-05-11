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Зе Луиш и другие игроки «Порту» против решения федерации

20:16
Зе Луиш. Фото AFP Зе Луиш против кодекса поведения в чемпионате Португалии по COVID-19.
Зе Луиш. Фото AFP
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Ряд игроков «Спортинга» и «Порту», включая экс-спартаковца Зе Луиша, выразили недовольство кодексом поведения, разработанным португальской футбольной федерацией.

Это связано в первую очередь с тем, что футболисты должны подписать документ, согласно которому в случае заражения COVID-19 после возобновления чемпионата Португалии они берут всю ответственность на себя.

Игроки против этого и, наоборот, выступают за то, чтобы это включалось в страховку и считалось бы страховым случаем, сообщили «СЭ» коллеги из A Bola. (Александр Бобров)

Зе Луиш против кодекса поведения в чемпионате Португалии по COVID-19.
Зе Луиш против кодекса поведения в чемпионате Португалии по COVID-19.

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