Зделар: «Сборной Сербии нужно провести следующий матч с Россией, чтобы меня снова вызвали»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своей игре за сборную Сербии.

— Насчет сборной. Три из пяти матчей за сборную Сербии ты провел против России. Совпадение?

— Не знаю, с чем это связано. Наверное, Сербии нужно провести следующий товарищеский матч с Россией, чтобы меня снова вызвали, и я вышел в футболке национальной команды.

— Грустно, что не попал на Евро-2024?

— Я очень хотел поехать на крупный турнир, ждал вызова в национальную сборную. Провел весь сезон без травм до самого конца, поэтому был в хорошей форме. Но тренер принял другое решение, опубликовав итоговый список футболистов, которые поехали в Германию.

На счету Зделара 5 матчей за национальную команду.