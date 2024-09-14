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Сегодня, 10:00

Зделар: «Сборной Сербии нужно провести следующий матч с Россией, чтобы меня снова вызвали»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своей игре за сборную Сербии.

— Насчет сборной. Три из пяти матчей за сборную Сербии ты провел против России. Совпадение?

— Не знаю, с чем это связано. Наверное, Сербии нужно провести следующий товарищеский матч с Россией, чтобы меня снова вызвали, и я вышел в футболке национальной команды.

— Грустно, что не попал на Евро-2024?

— Я очень хотел поехать на крупный турнир, ждал вызова в национальную сборную. Провел весь сезон без травм до самого конца, поэтому был в хорошей форме. Но тренер принял другое решение, опубликовав итоговый список футболистов, которые поехали в Германию.

На счету Зделара 5 матчей за национальную команду.

Саша Зделар. «Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева». Интервью Саши Зделара — о сборной, Николиче и Джоковиче

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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