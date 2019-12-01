В Белоруссии завершился сезон высшей лиги-2019. Впервые в истории чемпионом Белоруссии стало брестское «Динамо», почетным президентом которого является легендарный аргентинец Диего Марадона.

«Динамо» прервало 13-летнюю чемпионскую серию БАТЭ. Последний раз клуб из Борисова не стал чемпионом в сезоне-2005, когда первенствовал солигорский «Шахтер».

Брестское «Динамо» примет участие в Лиге чемпионов. БАТЭ занял второе место и отправился в Лигу Европы вместе с бронзовым призером «Шахтером».

Из высшей лиги вылетели «Гомель» и минское «Торпедо», снявшееся с турнира по ходу сезона. Их места заняли чемпион Белоруссии-2001 «Белшина» и «Смолевичи». «Днепр» сыграет в стыковых играх с третьим местом первой лиги — брестским «Рухом».