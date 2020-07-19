Состоялись матчи заключительного тура чемпионата Польши. По его итогам окончательно распределились места в таблице. Чемпионский титул досрочно выиграла «Легия», бывший клуб главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Варшавский клуб сыграет в Лиге чемпионов. В Лигу Европы пробились «Лех» и «Пяст», занявшие второе и третье места соответственно. Еще один участник турнира определится в финале Кубка Польши, где сойдутся «Лехия» и «Ягеллония».

В первую лигу вылетели «Арка», «Корона» и «Лодзь».

Лучшим бомбардиром стал датчанин Кристиан Гюткьер из «Леха».