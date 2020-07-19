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Завершен чемпионат Польши. Экс-клуб Черчесова «Легия» — чемпион, «Лех» и «Пяст» — в Лиге Европы

22:21

Состоялись матчи заключительного тура чемпионата Польши. По его итогам окончательно распределились места в таблице. Чемпионский титул досрочно выиграла «Легия», бывший клуб главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Варшавский клуб сыграет в Лиге чемпионов. В Лигу Европы пробились «Лех» и «Пяст», занявшие второе и третье места соответственно. Еще один участник турнира определится в финале Кубка Польши, где сойдутся «Лехия» и «Ягеллония».

В первую лигу вылетели «Арка», «Корона» и «Лодзь».

Лучшим бомбардиром стал датчанин Кристиан Гюткьер из «Леха».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/poland/extra/2019-2020/

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