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«Заткнись, курица». Зе Луиш с русской женой Алесей придумали новый оригинальный челлендж

20:18
Зе Луиш с женой Алесей. Фото Instagram
Зе Луиш с женой Алесей. Фото Instagram
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Бывший нападающий «Спартака» ныне выступающий за «Порту» Зе Луиш опубликовал в своем Instagram видео нового челленджа, который он придумал вместе с русской женой Алесей.

— Заткнись, курица, — таким саундтреком сопровождается челлендж, в котором каждый герой бросает какой-то предмет в следующего участника.

Из-за пандемии коронавируса отменены большинство соревнований, а спортсмены находятся на самоизоляции и предлагают друг другу принять участие в различных челленджах.

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