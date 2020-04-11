«Заткнись, курица». Зе Луиш с русской женой Алесей придумали новый оригинальный челлендж
20:18
Бывший нападающий «Спартака» ныне выступающий за «Порту» Зе Луиш опубликовал в своем Instagram видео нового челленджа, который он придумал вместе с русской женой Алесей.
— Заткнись, курица, — таким саундтреком сопровождается челлендж, в котором каждый герой бросает какой-то предмет в следующего участника.
Из-за пандемии коронавируса отменены большинство соревнований, а спортсмены находятся на самоизоляции и предлагают друг другу принять участие в различных челленджах.
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