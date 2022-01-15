Защитника «Олимпиакоса» Семеду избили дубинками в Греции

Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду был избит дубинками возле своего дома, информирует греческий телеканал ERT1. Как отмечается, трое мужчин в масках в пятницу вечером напали на португальского футболиста и его друга, после чего скрылись.

Семеду и его друг быыли доставлены сначала в отделение полиуции для дачи показаний, а затем в больницу. Начался розыск преступников. Возможно, что нападение связано с прошлым футболиста.

В прошлом году он привлекался к уголовной ответственности по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки. Он был арестован, а затем выпущен под залог в размере 10 тысяч евро.