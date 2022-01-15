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Сегодня, 13:37

Защитника «Олимпиакоса» Семеду избили дубинками в Греции

Роман Шишов
Корреспондент

Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду был избит дубинками возле своего дома, информирует греческий телеканал ERT1. Как отмечается, трое мужчин в масках в пятницу вечером напали на португальского футболиста и его друга, после чего скрылись.

Семеду и его друг быыли доставлены сначала в отделение полиуции для дачи показаний, а затем в больницу. Начался розыск преступников. Возможно, что нападение связано с прошлым футболиста.

В прошлом году он привлекался к уголовной ответственности по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки. Он был арестован, а затем выпущен под залог в размере 10 тысяч евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Челси

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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