Защитник сборной России Кудряшов извинился перед Подольски. Он назвал немца лентяем

Защитник сборной России и турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов принес извинения своему партнеру по команде, чемпиону мира в составе сборной Германии Лукасу Подольски.

В интервью «Матч ТВ» Кудряшов назвал немца «немножко лентяем».

«Я приношу извинения Лукасу Подольски за мои слова в интервью. В России мы называем кого-то с симпатией «лентяем», когда видим в человеке большой потенциал, который он не всегда демонстрирует.

Приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова», — написал Кудряшов в Instagram.