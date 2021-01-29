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Защитник сборной России Кудряшов извинился перед Подольски. Он назвал немца лентяем

22:38
Федор Кудряшов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Федор Кудряшов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Защитник сборной России и турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов принес извинения своему партнеру по команде, чемпиону мира в составе сборной Германии Лукасу Подольски.

В интервью «Матч ТВ» Кудряшов назвал немца «немножко лентяем».

«Я приношу извинения Лукасу Подольски за мои слова в интервью. В России мы называем кого-то с симпатией «лентяем», когда видим в человеке большой потенциал, который он не всегда демонстрирует.

Приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова», — написал Кудряшов в Instagram.

 

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