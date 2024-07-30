Защитник «Партизана» Антич рассказал, что хотел бы поиграть в России

Защитник «Партизана» Никола Антич ответил на вопрос о том, готов ли он перейти в команду из РПЛ.

«В России я поиграл немного, но хотелось больше. В Белоруссии, например, я провел больше времени. Можно сказать, что я хотел бы еще поиграть в России. Были звонки, но без конкретики. У меня еще два года контракта с «Партизаном», и я сконцентрирован на игре за этот клуб и на выходе в еврокубки», — цитирует Антича Metaratings.ru.

Антич выступал за «Химки» с февраля по июль 2023 года. За подмосковный клуб он провел 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт 30-летнего защитника с «Партизаном» рассчитан до лета 2026 года.