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Защитник «Олимпиакоса» Семеду заразился коронавирусом. Он пропустит финал Кубка Греции против АЕКа

12:57
Рубен Семеду. Фото twitter.com/olympiacosfc.
Рубен Семеду. Фото twitter.com/olympiacosfc.
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Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду пропустит финал Кубка Греции против АЕКа. Игрок сдал положительный тест на коронавирус, сообщает SDNA.

Семеду уже был изолирован. Сообщается, что у других игроков греческого клуба не была диагностирована болезнь.

А во второй команде «Олимпикоса» началась настоящая эпидемия. Треть состава сдала положительные тесты на COVID-19.

Финал Кубка Греции назначен на 30 августа.

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