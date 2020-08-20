Защитник «Олимпиакоса» Семеду заразился коронавирусом. Он пропустит финал Кубка Греции против АЕКа

Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду пропустит финал Кубка Греции против АЕКа. Игрок сдал положительный тест на коронавирус, сообщает SDNA.

Семеду уже был изолирован. Сообщается, что у других игроков греческого клуба не была диагностирована болезнь.

А во второй команде «Олимпикоса» началась настоящая эпидемия. Треть состава сдала положительные тесты на COVID-19.

Финал Кубка Греции назначен на 30 августа.