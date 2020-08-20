Защитник «Олимпиакоса» Семеду заразился коронавирусом. Он пропустит финал Кубка Греции против АЕКа
12:57
Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду пропустит финал Кубка Греции против АЕКа. Игрок сдал положительный тест на коронавирус, сообщает SDNA.
Семеду уже был изолирован. Сообщается, что у других игроков греческого клуба не была диагностирована болезнь.
А во второй команде «Олимпикоса» началась настоящая эпидемия. Треть состава сдала положительные тесты на COVID-19.
Финал Кубка Греции назначен на 30 августа.
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